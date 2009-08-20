ФРУ: государство заставляет выплачивать зарплаты

Работодатели Украины выступают против государственного давления на предприятия с целью заставить выплатить задолженность по заработной плате и считают неэффективными какие-либо карательные меры в условиях кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил заместитель генерального директора Федерации работодателей Украины (ФРУ) Руслан ИЛЬИЧЕВ.

По его словам, с началом экономического кризиса на работодателей Украины идет определенное давление. «Компаниям, которые имеют задолженность по зарплате, предлагают провести национализацию. Профсоюз, в свою очередь, предлагает жестко давить на работодателей и даже ужесточить уголовную ответственность», - сказал Р. ИЛЬИЧЕВ.

ФРУ считает, что любые карательные меры сегодня не решат проблемы задолженности. Проблема лежит в экономической плоскости, поэтому ФРУ, проведя консультации внутри организации, в которую входят 28 тыс. предприятий, сформировало несколько предложений правительству, которые помогут решить проблему задолженности.

Планируется, что согласованная позиция профсоюза и работодателей по проблеме задолженности будет рассмотрена на заседании комиссии при участии правительства с целью дальнейшего рассмотрения на заседании Кабинета министров Украины.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил официальное письмо в адрес премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой срочно принять меры для погашения задолженности по зарплате.

В.ЮЩЕНКО отметил, что с начала года долг вырос в 1,4 раза, в том числе на экономически активных предприятиях на 51,7%, и составил 1154,3 млн. грн., или более 70% от общей его суммы. В то же время, отметил он, по информации Генеральной прокуратуры Украины, результаты проверок засвидетельствовали факты умышленной невыплаты руководителями предприятий зарплаты, несоблюдения установленного законодательством ее минимального размера, скрытых трудовых отношений.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, в Украине задолженность по выплате заработной платы с начала текущего года увеличилась на 37,9%, или на 450,5 млн. грн., и на 1 июля т.г. составила 1 млрд. 639 млн. 194 тыс. грн. (на 1 января т.г. задолженность составляла 1 млрд. 188,7 млн. грн.).