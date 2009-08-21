Жителям Украины назначено 43,4 млн. грн. субсидий

В январе-июле текущего года жителям Украины были назначены субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 43,4 млн. грн., что на 4,2 млн. грн. больше, чем за аналогичный период 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Как указывается в сообщении, из общей суммы в городской местности субсидии назначены на сумму 39,3 млн. грн., в сельской – 4,1 млн. грн.

В январе-июле т.г. были назначены субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг 520,1 тыс. семей (86,7% от общего количества семей, обратившихся за субсидиями), из них в городской местности – 378,8 тыс., в сельской – 141,3 тыс. В Госкомстате отмечают, что по сравнению с аналогичным периодом 2008 года количество семей, которым назначены субсидии, уменьшилось на 17,8%, или на 112,9 тыс. семей.

Среди регионов наибольший удельный вес семей, получавших субсидии, зафиксирован в Кировоградской, Житомирской и Харьковской областях (4-3,3%), наименьший – в Севастополе, Днепропетровской и Ровенской областях (0,1-0,6%).

Средний размер назначенной субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на одну семью в июле т.г. увеличился по сравнению с июлем прошлого года на 85,6% и составил 67 грн.

Среди регионов наибольший размер субсидии назначался в Полтавской области и Киеве (105 и 104 грн.), наименьший – в Закарпатской, Кировоградской областях и Севастополе (9-17 грн.).