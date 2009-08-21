Долги по зарплате на госпредприятиях уменьшились наполовину

Министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА заявила, что сумма задолженности по выплате заработной платы на предприятиях государственной формы собственности в Украине по состоянию на 14 августа, по сравнению с 1 июля, когда были объявлены последние данные Госкомстата, уменьшилась на 47%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтруда, об этом Л.ДЕНИСОВА проинформировала журналистов на брифинге в Харькове.

В частности, в Харьковской области на предприятиях государственной формы собственности, по оперативным данным, зарплатные долги за последние полтора месяца сократились на 58%, отметила министр.

Л.ДЕНИСОВА также сообщила, что, по официальным данным, по состоянию на 1 августа с.г. Харьковская область занимала 4 место в Украине по численности безработных граждан, которые находились на учете в Государственной службе занятости. Речь идет, в частности, о 35 тыс. лиц, на которых приходится свыше 3 тыс. вакансий. Вместе с тем Л.ДЕНИСОВА выразила убеждение, что проведение в Харькове матчей финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года является дополнительным, важным фактором для оживления рынка труда в городе и в целом в регионе.

Как сообщал УНИАН, в августе Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил в адрес премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО письмо, в котором просил ее срочно предпринять меры для погашения задолженности по выплатам зарплат.

Президент отметил, что, согласно заявлению первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА, по оперативной информации центральных и местных органов исполнительной власти, задолженность по зарплате на протяжении июня 2009 года уменьшилась на 7,1% и на 3 июля составляла 1401 млн. грн.

Однако, отметил Президент, по данным Госкомстата, по состоянию на 1 июля 2009 года задолженность увеличилась на 8,7% по сравнению с июнем текущего года и составила 1639,2 млн. грн., на предприятиях государственной и коммунальной форм собственности – 308,2 млн. грн. или 26,7% от общей суммы задолженности экономически активных предприятий.

Кроме того, отметил В.ЮЩЕНКО, с начала года долг вырос в 1,4 раза, в том числе на экономически активных предприятиях на 51,7% и составил 1154,3 млн. грн., или более 70% от общей его суммы. В то же время, заметил он, по информации Генеральной прокуратуры Украины, результаты проверок засвидетельствовали факты умышленной невыплаты руководителями предприятий зарплаты, несоблюдения определенного законодательством ее минимального размера, скрытых трудовых отношений.