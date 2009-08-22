12 из 24 млн. безработных не смогут найти в этом году работу

Из-за последствий мирового экономического кризиса более 12 из 24 млн. официально зарегистрированных в КНР безработных не смогут найти в этом году работу. Такое заявление сделали в Министерстве человеческих ресурсов и социальной политики страны.

"Даже если оправдается прогноз правительства о росте ВВП страны в 2009г. на 8%, разница между предложением рабочих мести и спросом на них увеличится по сравнению с прошлым годом", - заявил министр.

Напомним, вопрос занятости - один из самых больных для правительства Китая. Мировой финансовый кризис стал причиной значительного снижения ориентированных на экспорт производств, что, по некоторым данным, привело к сокращению в Китае порядка 30 млн. рабочих мест.

Кроме того огромные долги могут помешать восстановлению экономики КНР. По оценкам Министерства финансов КНР, по состоянию на начало 2009г. долги региональных властей составляли около 4 трлн юаней, или 16,5% ВВП. Помимо этого, на балансах китайских банков сейчас находится около 400 млрд "плохих" долгов, еще около 1 трлн юаней уже сняты с банковских балансов и переданы специальной комиссии, передает АР.