Денисова: семьи погибших горняков получат по 200 тыс. грн.

Семьи горняков, которые погибли в результате аварий на шахтах им. Кирова и «Краснолиманская», получат по 200 тыс. грн. помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на брифинге в Макеевке министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА.

Она сообщила, что сегодня «правительство принялиОрешение о выделении 200 тыс. грн. каждой семье погибшего горняка».

Л.ДЕНИСОВА уточнила, что помощь получат семьи 8 погибших горняков макеевской шахты и семьи 11 горняков шахты «Краснолиманская».

Она объяснила, что авария на шахте «Краснолиманская» произошла 23 мая 2008 года, но решение о выделении помощи Кабмин принял сегодня, поскольку тогда такое решение не принималось, «и семьи (погибших горняков) могут получить эти средства».

Л.ДЕНИСОВА сообщила, что выплаты по макеевской шахте им. Кирова уже начислены в соответствии с законодательством. При этом министр уточнила, что, как и на любых других шахтах, выплаты будут осуществляться только после судебных решений. Из тех 8 семей из Макеевки, «которые сегодня потеряли своих близких, только две семьи могут получить эти начисленные выплаты без судебных решений». Она объяснила это тем, что есть спорные вопросы по прописке, по месту проживания, по регистрации брака и так далее, которые решаются в судебном порядке.

«Речь идет о разных суммах, так как годовой заработок зависит от среднемесячной зарплаты, поэтому семьи получат различные суммы - от 288 тыс. грн. до максимальной 536 тыс. грн.», - объяснила Л.ДЕНИСОВА, еще раз напомнив, что, кроме этих обязательных платежей, сегодняшним решением правительства каждая семья погибшего получит дополнительно по 200 тыс. грн. помощи.

Справка УНИАН. 23 мая 2008 года на ГП «УК «Краснолиманская» в 03.31 в подготовительном забое вентиляционного шурфа произошла авария – внезапные выбросы угля и газа - в результате которой пострадали 14 горняков предприятия, из них 11 скончались.

23 августа 2009 г. в Макеевке на шахте имени С.Кирова на горизонте 190 метров после проведения планового реверсирования вентиляционной струи в выработках произошли выбросы угля и газа. Всего под землей находились 355 горняков, на аварийном участке – 12.

В результате выбросов угля погибли восемь горняков. На протяжении 23-25 августа с травмами и отравлением метановым и угарным газом в больницу были госпитализированы 19 горняков.