Эксперты: нужен мораторий на введение льгот

В Украине необходимо установить мораторий на введение новых льгот и расширение списка льготных категорий населения.

Такой вывод содержится в результатах исследования системы социальных прав и гарантий украинцев, проведенного Центром общественных экспертиз, которые переданы УНИАН.

В сообщении Центра сказано, что сегодня социальная сфера в Украине нуждается в проведении системной реформы. В частности, необходимо обеспечить постепенный переход от системы льгот по социальному признаку к адресным социальным выплатам и социальным услугам. Также необходимо заменить льготы по профессиональным признакам на адекватное вознаграждение за труд – заработную плату.

Эксперты Центра общественных экспертиз обратили внимание на то, что финансирование расходов на сферу социальной защиты и социального обеспечения за счет Государственного бюджета и целевых внебюджетных фондов осуществляется не систематически и непрозрачно. «Отдельные расходы социального характера содержатся, кроме социальной защиты и социального обеспечения, и в других расходных статьях бюджета. А именно: жилищно-коммунальном хозяйстве, образовании, духовном и физическом развитии, здравоохранении…» - сказано в сообщении Центра.

Таким образом, расходы социального характера можно найти практически в каждой из расходных статей Сводного бюджета. В таких условиях реальный объем всех социальных расходов государства будет в 3-4 раза превышать тот, который декларируется в расходной части статьи "Социальная защита и социальное обеспечение" в Сводном бюджете.