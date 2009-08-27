Интернет-проект с информацией о зарплатах в разных странах

В Украине начал работу интернет-проект Mojazarplata – сайт, где каждый украинец сможет узнать, насколько его зарплата отвечает реалиям украинского и международного рынков труда.

Об этом УНИАН сообщила веб-менеджер проекта в Украине Оксана ЗАВОЙКО.

По ее данным, проект является частью международной исследовательской сети некоммерческого фонда WageIndicator и направлен на предоставление точной и бесплатной информации о размерах зарплат и условиях труда в 45 странах мира.

Основная цель проекта – определить фактический уровень зарплат и условий труда на рынке Украины, а также обеспечить открытый доступ к этой информации всем желающим.

В частности, сайт Mojazarplata предлагает посетителям заполнить анонимную анкету о своей работе и зарплате. На основании полученных сведений будет предоставлена бесплатная возможность для каждого узнать, на какую зарплату он может рассчитывать в Украине и сравнить ее с зарплатой в других странах.

На сайте также можно будет найти статьи о зарплате и карьере, новости трудового законодательства, полезную информацию по трудоустройству, интервью с успешными людьми. Отдельное внимание уделено женской карьере, равным правам, совмещению работы и личной жизни.

По данным О.ЗАВОЙКО, в разделе "VIP-доходы" можно узнать, сколько зарабатывают знаменитости. Также скоро будет запущен тест «Переговоры с работодателем», с помощью которого можно будет проверить, насколько граждане Украины знают свои права и способны их отстоять в переговорах.

«Проект актуален для украинцев, которые сейчас принимают карьерные решения, и даст возможность получить своевременную и точную информацию о зарплатной статистике и своих трудовых правах», - отметила О.ЗАВОЙКО.

Справка УНИАН. Сайт Mojazarplata является частью международной исследовательской сети некоммерческого фонда Wageindicator, предоставляющей точную и бесплатную информацию о зарплатах и условиях труда в разных странах. Фонд основан в Нидерландах (Амстердамский Университет/Институт передовых исследований в сфере труда (AIAS)) в 2003 году и на сегодняшний день уже имеет филиалы в 45 странах мира.

Международные партнеры фонда: Международная организация труда (МОТ), Международная конфедерация профсоюзов (ITUC) и Международная профсоюзная сеть (UNI) по проекту «Решения на всю жизнь», цель которого - повышение уровня осведомленности женщин об их трудовых правах и свободах.