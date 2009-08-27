БЮТ: Службе скорой психиатрической помощи отключили телефоны

В Киеве больше некому заниматься госпитализацией и помощью людям с расстройствами психики. Из-за долга в 4 тыс. грн. Службе скорой психиатрической помощи отключили телефонную сеть, а другие учреждения случаями подобной направленности не занимаются.

Об этом сообщает пресс-служба депутатской фракции «Блок Юлии Тимошенко» в Киевском городском совете со ссылкой на своего депутата Алексея ДАВЫДЕНКО.

«Это учреждение и раньше финансировалось по остаточному принципу. Факты на лицо – все семь машин скорой психиатрической помощи в ужасном состоянии из-за своего возраста. Однако в настоящее время Главное управление здравоохранения Киева вообще прекратило какое-либо выделение денег на содержание Службы скорой психиатрической помощи, из-за чего и возникла задолженность по уплате за телефонные услуги и их отключение», - объяснил ситуацию А.ДАВЫДЕНКО.

По его словам, теперь экстренные обращения, касающиеся людей с признаками психического расстройства, наркозависимых и во время попыток суицида, принимать некому.

“Это должны делать специалисты со специальным образованием и навыками обращения с такими людьми. К тому же это не один или два случая в месяц, а 60-80 выездов за одну рабочую смену», - отметил депутат.

По словам А.ДАВЫДЕНКО, одним из оснований для прекращения финансирования Службы скорой психиатрической помощи киевская власть называет решение об объединении службы медицинской и психической помощи, принятое Киевсоветом. Однако в БЮТ настаивают, что настоящая причина ликвидации – “земельные аппетиты команды Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО”.

Он отмечает, что Станция скорой психиатрической помощи находилась по адресу: Дегтяревская, 25, то есть - почти в центре города.

По данным БЮТ в Киевсовете, в течение 2008 года в Киеве зарегистрировано 39 тыс. обращений граждан за психиатрической помощью, 19 тыс. выездов бригад и 7 тыс. случаев госпитализации.