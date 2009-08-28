Безработица в Японии бьет рекорды

Безработица в Японии в июле 2009 г. возросла до рекордного уровня – 5,7% трудоспособного населения. Как говорится в опубликованном сегодня правительственном докладе, это самый высокий показатель за все время ведения такой статистики.

Как отмечает ИТАР-ТАСС, безработица растет в Японии шестой месяц подряд. Всего в стране ей сейчас охвачены, по официальным данным, почти 3,6 млн. человек.

Высокий уровень безработицы бросает тень на сообщения правительства о том, что в Японии после мощного спада в конце прошлого - начале нынешнего года вновь начался экономический рост. В апреле-июне 2009 г. валовой внутренний продукт страны увеличился на 3,7% в годовом исчислении. Однако главным локомотивом роста стало расширение экспорта ,в первую очередь в Китай и другие соседние страны Азии.

Внутренние факторы пока довольно слабо проявляются в выходе Японии из кризиса. В частности, в стране продолжают падать инвестиции частных компаний, которые пока не верят в устойчивость роста. Высокий уровень безработицы сокращает также уровень внутреннего личного потребления, на которое приходится примерно 55% валового продукта страны.