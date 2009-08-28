Тимошенко не жалеет, что не прислушалась к некоторым советам

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО не жалеет, что в начале кризиса не прислушалась советам некоторых экономических экспертов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на торжествах по случаю Дня шахтера в Свердловске Луганской области.

«Мы не послушались, пусть меня извинят все аналитики и финансисты талантливые, мы не прислушались ни к одному совету, потому что эти советы были очень категоричными», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что прежде всего речь идет о совете жестко сократить все социальные расходы госбюджета и не закупать у предприятий продукцию, на которую упал спрос.

«Другими словами, мы должны были сокращать рабочие места, рабочую неделю в угольной отрасли и сокращать людей… Кроме того, нам советовали использовать это кризисное время для того, чтобы просто закрыть все шахты, которые в докризисное время были нерентабельны. Но никто не дал ответ на один вопрос: после такой шоковой антикризисной программы, во-первых, где будет (угольная - УНИАН) отрасль? Во-вторых, где будут люди и их семьи?» - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, на сегодняшний день время показало, что угольная отрасль все же развивается успешно и объемы добычи угля в Украине в три раза превышает соответствующий показатель России.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что ей было очень сложно работать в начале текущего года, поскольку правительство практически осталось без министра финансов и госбюджет на 2009 год также был принят без Виктора ПИНЗЕНИКА.

«Мы составляли бюджет, по сути, без Министерства финансов, потому что высшее руководство Минфина просто испугалось кризиса и начало больше паникой заниматься, чем реальными делами в министерстве, и я как премьер осталась без Минфина один на один (с кризисом - УНИАН)», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. 12 февраля 2009 р. В.ПИНЗЕНИК написал заявление об освобождении от должности министра финансов Украины. 17 февраля ВР освободила В.ПИНЗЕНИКА от должности министра финансов.

1 марта В.ПИНЗЕНИК заявил, что ушел с должности министра финансов из-за непрофессионально разработанного государственного бюджета на 2009 год.