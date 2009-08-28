С сентября шахтерские семьи смогут пользоваться льготами на ЖКУ
Сообщила Тимошенко
Правительство выполнит все социальные обязательства перед шахтерами, в частности, уже с сентября шахтерские семьи смогут пользоваться льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).
Как сообщает правительственный портал, об этом заявила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, выступая на торжествах по случаю Дня шахтера в Свердловске Луганской области.
«Уже в октябре шахтерские семьи получат специальную компенсацию за сентябрь за жилищно-коммунальные услуги: электроэнергию, тепло и газ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО и отметила, что будет держать этот вопрос под личным контролем.
Премьер-министр сообщила, что в соответствии с принятым Законом «О престижности шахтерского труда» правительство повысит заработную плату шахтерам, в частности, для первой категории работников на 30%.
Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что до 15 октября – начала отопительного сезона – правительство на 100% закроет долги государства перед работниками угольной отрасли по обеспечению бытовым углем.
Кроме того, премьер отметила, что правительство приложит все усилия, чтобы вернуть престижность шахтерскому труду.
По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, в Украине должно быть восстановлено производственное соревнование наподобие стахановского движения.