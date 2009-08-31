ПР: вопрос повышения соцстандартов - первоочередной для ВР

Фракция Партии регионов настаивает на рассмотрении в парламенте завтра первоочередно вопрос о повышении социальных стандартов.

Об этом заявил на согласительном совете лидеров фракций и председателей комитетов парламента лидер фракции ПР Виктор ЯНУКОВИЧ.

По его словам, завтрашнее заседание должно начаться с рассмотрения вопросов, которые касаются «социальных стандартов». Он напомнил, что при завершении минувшей сессии представители коалиции пообещали, что после доработки данный вопрос «будет поддержан» в парламенте.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что фракция настаивает на повышении с 1 сентября минимальной заработной платы до 1500 гривен и минимальных пенсий до 1300 гривен. Он отметил также, что фракция настаивает на отчете правительства в парламенте за использование средств Международного валютного фонда и о выполнении бюджета в текущем году.

Также лидер Партия регионов подчеркивает необходимость принятия решения об отмене решения о повышении с 1 сентября цен на газ для населения.

В.ЯНУКОВИЧ отмечает необходимость внесения изменений в бюджет на текущий год еще до принятия бюджета на следующий год.

Лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО отметил, что решение о повышении минимальной заработной платы должно рассматриваться в пакете с вопросом о наложении моратория на повышение цен на товары и услуги. По его словам, эти вопросы являются взаимосвязанными.