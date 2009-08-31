Девальвация гривни ухудшила потребительские настроения

Ухудшение потребительских настроений в Украине связано в основном с новым витком девальвации гривни.

Такой прогноз озвучил в комментарии УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, индекс текущего положения (ИТП), который отражает оценку украинцами их текущего уровня благосостояния, снизился на 11,2 пункта - до 42,6 пункта. Индекс рассчитывается в диапазоне от 0 до 200, где 0 означает абсолютный пессимизм, а 200 - абсолютный оптимизм, таким образом, сильный пессимизм на украинском рынке по-прежнему сохраняется, объяснил экономист.

Как сообщил А.БЛИНОВ, индекс экономических ожиданий сократился меньше всех - на 3,9 пункта до 67 - треть украинцев все еще ожидает улучшения ситуации в течение последующих 12 месяцев. Ожидания по поводу цен и занятости продолжают оставаться глубоко пессимистическими: 19 из 20 украинцев ожидают, что рост цен в ближайшие 12 месяцев ускорится, а 14 из 20 ожидают, что безработица будет расти в годичной перспективе, отметил экономист.

Напомним, согласно совместному исследованию GfK Ukraine и Международного центра перспективных исследований (МЦПИ), индекс потребительских настроений в июле 2009 года снизился на 6,8 пункта (в месячном измерении) - до 57,2 пункта.