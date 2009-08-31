ВР первым рассмотрит вопрос повышения прожиточного минимума

Завтра Верховная Рада Украины первым вопросом рассмотрит законопроект о повышении прожиточного минимума и минимальной заработной платы. Как сообщает официальный сайт парламента со ссылкой на пресс-секретаря председателя Верховной Рады, такое решение было принято на заседании Согласительного совета.

Так, руководители парламентских фракций согласились с предложением председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА, который предложил после открытия сессии, произнесения народными депутатами заявлений и выступлений и утверждения повестки дня сессии рассмотреть вышеупомянутый законопроект. В сообщении напоминается, что данный законопроект уже был принят парламентом в первом и втором чтениях.

После этого депутатам будет предложено решить вопрос о внесении изменений в календарный план сессии с тем, чтобы нынешнюю неделю народные избранники работали в сессионном режиме, а следующую - в комитетах. Также запланировано устранение несогласованностей в законах, возникших в результате принятия ряда законопроектов, или отмена результатов голосования.