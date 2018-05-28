Повышение зарплат: старая ария борцов за электорат…

Инициатива Партии регионов относительно повышения социальных стандартов, в том числе уровня минимальной зарплаты, спровоцировала не только ряд скандалов в парламенте, но и вызвала удивление своей своевременностью как у правительства, так и у экспертов, да и рядовых украинцев. В период, когда страна по уши увязла в кризисном болоте, забуксовала на дне экономического падения, такие заявления говорят лишь об одном: скоро выборы…

Успокоительное для народа – смерть для бизнеса

Ни у кого не возникает сомнений, что подобные заявления – механизм политической борьбы за электорат. Но поверят ли избиратели в сладкие обещания, зная, что существует реальная опасность роста инфляции, которая поглотит их доходы?

Эксперт Института экономических исследований и политических консультаций Александра Бетлий считает, что госбюджет 2010 года не выдержит такой нагрузки – минималка в 1000 грн. ему не по силам. Но этот вопрос касается не столько бюджета, сколько украинского бизнеса. “Вопрос не в том, есть ли деньги в бюджете, а есть ли деньги у бизнеса. Не секрет, что средняя зарплата в Украине практически не растет, поскольку работодатели ограничивают ее повышение. Они пытаются удержать больше работников, чем им нужно на сегодня, рассчитывая, что экономическая ситуация начнет улучшаться и они смогут возобновить свои обороты”. Эта тенденция, по мнению А.Бетлий, особенно прослеживается в большом бизнесе, в частности, в металлургии и химпроме. На крупных предприятиях львиная доля работников сейчас находится в административных отпусках, или введен сокращенный график работы. Если повысят минималку, то часть штата работодатели вынуждены будут уволить.

В компании Astrum Investment Management считают, что идея повышения зарплат сейчас не актуальная. “В предыдущие годы такие шаги могли быть вполне оправданными, хотя их не было. Поскольку экономика росла, и бюджет имел достаточно существенный приток средств”.

Вот и выходит, что благие намерения «подбодрить» народ приведут к росту безработицы и не только. Как отмечает директор департамента развития социального страхования Федерации работодателей Украины (ФРУ) Юрий Кузовой, повышение минимальной заработной платы вынудит работодателей уволить около 30% работников. “Предприятия не смогут нести такие высокие расходы на заработную плату, поскольку вырастет себестоимость продукции, снизится конкурентоспособность производства. В результате, предприятия потеряют рынки сбыта и, соответственно, доходы. В целом, пострадает экономика Украины”, - считает Ю.Кузовой. По его словам, ФРУ не достигла согласия с профсоюзом в этом вопросе.

По его мнению, подходить к увеличению базового минимального стандарта нужно взвешенно и поэтапно. Темпы, которые предлагает профсоюз, погибель для экономики и государственного бюджета. “Мы можем предложить в следующем году повысить заработную плату до 720-730 грн.”, - подчеркивает представитель ФРУ (на сегодня минимальная заработная плата составляет 630 грн.).

Между тем, Федерация профсоюзов Украины не соглашается с такой позицией. Председатель ФПУ Василий Хара опровергает заявления, что повышение минимальной заработной платы до 1111 грн. с октября следующего года, как предлагают профсоюзы, вынудит работодателей сократить штаты, поскольку, по его мнению, они носят «скорее манипулятивный характер, чем экономически обоснованный».

Он считает, что “повышение минимального уровня зарплаты приведет к росту внутреннего спроса. Как результат – оживление внутреннего рынка, что даст толчок развитию предпринимательства». По его мнению, именно стагнация внутреннего рынка ведет к росту безработицы и обнищанию украинцев, которые тратят свыше 80% своих доходов на продукты и обязательные платежи, на остальное практически ничего не остается. Исходя из этого, ФПУ предложила Кабмину повысить с 1 января 2010 года минимальную заработную плату до 960 грн., с 1 апреля 2010 года - до 1008 грн., с 1 июля 2010 года - до 1058 грн. и с 1 октября 2010 года – до 1111 грн.

А.Бетлий считает в некоторой степени оправданным заявление ФПУ. “Такая практика существует почти во всех западных странах. Но в Украине есть опасность, что эти дополнительные деньги пойдут на валютный рынок. Ведь сейчас очень высокие девальвационные ожидания. Более того, существует реальная угроза резкого роста инфляции”, - отмечает А.Бетлий.

И еще одна сторона медали. Минималка взвинтит зарплаты как в государственном секторе, так и частном. И это с учетом того, что существуют коэффициенты тарифной сетки, на которых завязано большинство зарплат, и причем с них платятся налоги. По мнению экспертов Astrum Investment Management, повышение минимальной зарплаты – это, по сути, дополнительный налог на предприятия.

Таким образом, предприятия будут в тупиковой ситуации. Один из выходов - сокращение персонала, другой – закрытие бизнеса, что отнюдь не будет содействовать развитию экономики. И третий – уход «в тень», т.е. зарплаты снова будут в конвертах.

Кто против нас – тот против народа!

И все же, повысят ли нам минималку? Парламент 1 сентября «сядет за парты», а «регионалы» уже во всю кричат, что данный вопрос должен рассматриваться как первоочередной. То, что такие инициативы являются беспроигрышным предвыборным ходом, убеждены эксперты Astrum Investment Management. “Это очень приятная для большинства избирателей новость и тот, кто выступает против этой инициативы, выступает против народа”, - отмечают в компании.

И этот тезис незамедлительно внедрил в жизнь "отец регионалов" Виктор Янукович. Он заявил, что “БЮТ выступил против повышения зарплат и пенсий для самых бедных украинцев”, не проголосовав 25 июня инициированный М.Папиевым закон. “Тем самым Юлия Тимошенко продемонстрировала свое отношение к людям. Ведь ежедневно в телевизионных рекламах она клянется в любви к народу. А когда пришло время, чтобы на деле доказать это, она, как всегда, сделала наоборот”, - отметил В.Янукович, добавив при этом, что “так же повел себя Блок Литвина, большая часть “Нашей Украины”.

В Astrum Investment Management убеждены, что идея повышения зарплат является абсолютно нереалистичной, т.к. у бюджета на следующий год больше провалов, чем побед. «Поскольку увеличилось количество безработных (несмотря на то, что по официальным данным уровень безработицы в Украине сокращается, независимые эксперты говорят об ухудшении ситуации в сфере занятости населения), очень сильно упала база налоговых поступлений, поступлений в социальные фонды, в частности в Пенсионный фонд. И в условиях кризиса мы не можем существенно увеличивать общественные расходы. Когда доходы населения растут в рамках 20%-го падения – это абсолютно неправильная социальная модель”, - отмечают эксперты.

Между тем, А.Бетлий склоняется к мысли, что в этом году состоится повышение минимальной зарплаты. “Если оно будет не стремительным, поэтапным, то последствия не будут такими критическими. В конце этого года мы ожидаем повышения спроса на нашу продукцию на внешних рынках. И если поднятие зарплаты совпадет во времени с ростом спроса, то для работодателя это будет несколько легче”, - подчеркивает он.

Конечно, ни один бы из нас не отказался получать хоть на немного больше. И тут на второй план отходят вопросы развития экономики. Просто хочется кушать и по человечески отдыхать. Но нужно крепко подумать, что для нас важнее, самим разобраться с конечным результатом. Ведь судьба Украины в наших руках, просто мы об этом, как правило, забываем…

Татьяна Цинкевич (УНИАН)