ВР не поддержала повышение социальных стандартов

Верховная Рада Украины отказалась принять во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2009 год (о повышении размера прожиточного минимума и размера минимальной заработной платы).

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект, на принятии которого настаивала фракция Партии регионов, проголосовали 200 народных депутатов из 385, зарегистрированных в сессионном зале.

В соответствии с законопроектом, предлагалось утвердить прожиточный минимум с 1 июля в размере 808 грн., а с 1 октября – 848 грн.

При этом размер минимальной заработной платы с 1 июля должен был составить 825 грн., с 1 октября – 864 грн., с 1 декабря – 900 грн.

После нерезультативного голосования председательствующий на заседании парламента первый заместитель Председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ объявил перерыв на 30 минут.

Сразу же после этого фракция Партии регионов заблокировала трибуну и президиум Верховной Рады.

Сейчас возле трибуны находятся около 20 народных депутатов «регионалов», около 10 - в ложе правительства, а двери в президиум ВР заблокированы стульями.