Минуглепром: задолженности перед шахтерами Донецкой области нет

Министерство угольной промышленности Украины заявляет, что по состоянию на 1 сентября всем работникам государственных угледобывающих предприятий, рабочим шахтостроительных подразделений Донецкой области выплачена заработная плата в полном объеме.

Об этом сказано в заявлении пресс-службы Минуглепрома, распространенном во вторник, 1 сентября.

«Ни по одной из действующих шахт нет задолженности. Кроме того, 28 августа предприятиям шахтостроительного комплекса перечислено 44,7 млн. грн, в соответствии с актами выполненных работ и предоставленных услуг в августе», - отмечается в заявлении пресс-службы.

В то же время, Минуглепром сообщает, что на сегодняшний день государственные шахты имеют задолженность перед Пенсионным фондом в размере 414. млн. грн., а также перед фондами социального страхования – 246,6 млн. грн.

«Погашение их государственными предприятиями осуществляется в соответствии с утвержденным планом», - отмечает пресс-служба.