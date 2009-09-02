Эксперты: нужно сократить неэффективные льготы

В Украине необходимо сократить часть неэффективных льгот, которые действуют с советских времен и не являются актуальными.

Такое мнение сегодня во время пресс-конференции в УНИАН высказал глава правления Центра общественной экспертизы Любомир ЧОРНИЙ.

По его словам, это такие льготы, как первоочередность в обеспечении продуктами питания или жилищно-коммунальные льготы. Последние также являются непрозрачными в администрировании. Как утверждает Л.ЧОРНИЙ, система субсидий более эффективная в данной сфере, ее легче контролировать.

Как отметил директор программы «Верховенство права» Международного фонда «Возрождение» Роман РОМАНОВ, сегодня в Украине действует льгота на первоочередность в установлении телефонной линии, которая осталась с советских времен. По его словам, в отдельных случаях администрирование льгот требует больших средств, чем если бы они были выплачены как заработная плата работнику определенной отрасли.

Директор экономических проектов Центра общественной экспертизы Ольга РОМАНЮК, в свою очередь, подчеркнула, что в Украине система льгот не привязана к доходам граждан.