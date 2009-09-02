Янукович: 4 сентября ВР зарегистрирует новый законопроект

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что в пятницу, 4 сентября, в парламенте будет зарегистрирован новый законопроект о социальных стандартов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил в прямом эфире Одесской областной государственной телерадиокомпании.

Он подчеркнул, что фракция Партии регионов не отступится от своих требований. «Мы будем делать все для того, чтобы добиться принятия этого закона», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он подчеркнул, что «если мы этого не добьемся, то мы считаем, что такая Верховная Рада Украины народу не нужна». По его словам, парламент «проводит антинародную политику».

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что фракция Партии регионов вынуждена будет зарегистрировать новый законопроект о повышении социальных стандартов, поскольку вчера парламент отказался принять соответствующий проект закона.

Он напомнил, что согласно регламента ВР, необходимо зарегистрировать новый законопроект, «чтобы не было очередных проблем, препятствий». По его словам, в этом законопроекте будет предусмотрено повышение с 1 сентября минимальной заработной платы до 1,5 тыс. грн. и минимальной пенсии - до 1300 грн.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, фракция Партии регионов рассчитывала, что законопроект о повышении социальных стандартов поддержит фракция Блока Литвина.

«Если бы проголосовал ЛИТВИН (речь идет о голосовании фракции Блока Литвина – УНИАН), то это было бы 220 голосов, а 6 голосов мы, конечно, нашли бы (для позитивного голосования за законопроект необходимо, чтобы его поддержало не менее 226 народных депутатов - УНИАН)», сказал В.ЯНУКОВИЧ. «Но получилось так, как получилось», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября Верховная Рада Украины отказалась принять во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2009 год (о повышении размера прожиточного минимума и размера минимальной заработной платы), на принятии которого настаивала фракция ПР.

За законопроект проголосовали 200 народных депутатов из 385, зарегистрированных в сессионном зале.

В соответствии с законопроектом, предлагалось утвердить прожиточный минимум с 1 июля в размере 808 грн., а с 1 октября – 848 грн. При этом размер минимальной заработной платы с 1 июля должен был составить 825 грн., с 1 октября – 864 грн., с 1 декабря – 900 грн.