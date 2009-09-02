Без повышения соцстандартов экономике будет легче

Верховная Рада вчера не смогла принять «законопроект о социальных стандартах», направленный на повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума, что является позитивным для экономики Украины.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, «тогда как государственный бюджет уже находится в условиях жесткого дефицита средств, данный законопроект увеличил бы государственные расходы как минимум на 4 млрд. грн. в месяц». Таким образом, непринятие парламентом данного законопроекта устраняет значительный риск для бюджетной системы, считает экономист.

А.БЛИНОВ также полагает, что «к тому же принятие этого щедрого закона стало бы еще одним камнем преткновения между Украиной и МВФ, вдобавок к отказу правительства от повышения тарифов на газ и закону о перечислении Нацбанком 9,8 млрд. грн. в государственный бюджет».

Кроме того, добавил экономист, «данная инициатива была бы очень вредной с точки зрения восстановления украинской экономики». Он подчеркнул, что зарплаты во многих отраслях привязаны к минимальной, и увеличение минимальной зарплаты на 30%-35% означало бы аналогичное повышение издержек частного сектора на оплату труда, подавляя зачатки роста украинского промышленного производства и подталкивая бизнес к сокращениям персонала.

В то же время экономист прогнозирует, что в течение 2009 года подобные инициативы все же будут подаваться в парламент по мере того как президентская кампания будет набирать обороты. Он считает, что «правительство также будет склонно к социальной щедрости, хотя по таким обещаниям вполне может быть дан задний ход в 2010 году, после выборов». А Партия регионов уже заявила, что намерена вновь зарегистрировать свою инициативу в парламенте, напомнил А.БЛИНОВ.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября Верховная Рада Украины отказалась принять во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2009 год (о повышении размера прожиточного минимума и размера минимальной заработной платы), на принятии которого настаивала фракция ПР.

За законопроект проголосовали 200 народных депутатов из 385, зарегистрированных в сессионном зале.

В соответствии с законопроектом, предлагалось утвердить прожиточный минимум с 1 июля в размере 808 грн., а с 1 октября – 848 грн. При этом размер минимальной заработной платы с 1 июля должен был составить 825 грн., с 1 октября – 864 грн., с 1 декабря – 900 грн.