В ближайшее время состоится массовая акция протеста

Бывший охранник экс-президента Украины Леонида КУЧМЫ, лидер партии «Гражданское движение Украины» Николай МЕЛЬНИЧЕНКО не исключает, что в ближайшее время в Украине может состояться восстание против действующей власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.МЕЛЬНИЧЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я чувствую, что это время уже близко. Нынешняя власть несет угрозу национальным интересам Украины. Я не исключаю, что в ближайшее время состоится самоорганизация людей, которые не будут терпеть угнетателей и восстанут против них. Я обращаюсь ко всем гражданам Украины – я на вашей стороне. В принципе восстание – тот единственный путь, который позволит Украине остаться Украиной...», - сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

В то же время, он отметил, что, по его мнению, для вооруженного восстания время еще не пришло, «но я дал указание своим людям (имеется в виду – членам его партии – УНИАН) легально получать оружие для того, чтобы защищаться, когда придет время».

Отвечая на вопрос, не видит ли он в таких призывах признака для возбуждения против него уголовного дела по соответствующей статье Уголовного кодекса, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО сказал: «Я думаю, что правоохранительные органы должны проанализировать мой призыв. Если там есть какая-то составляющая, действовать в соответствии с законом».

В то же время, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что у него не возникает сомнения, на этих президентских выборах возглавляемая им политическая сила выиграет. После этого, по словам Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, в стране будет введено военное положение для того, чтобы ни один из украинских коррупционеров, списки которых сейчас он и его единомышленники составляют, не выехал за пределы Украины и был наказан.

В контексте этого Н.МЕЛЬНИЧЕНКО сказал, что не собирается составлять такие списки по аналогии 1937 года, однако намерен вернуть смертную казнь, в первую очередь для того чтобы наказать коррупционеров.

По мнению Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, если за коррупционные действия к высшей мере наказания привести одного чиновника, этого будет достаточно, чтобы другие чиновники боялись. Продолжая тему сегодняшней украинской власти, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что она напоминает ему песочные часы: как их не переворачивай, а все будет оставаться одно и то же. Именно поэтому, по его убеждению, к власти должны прийти те люди, которые не имеют «вируса Кучмы», то есть не намерены лично сказочно обогащаться.