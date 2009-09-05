Кабмин предлагает установить стипендии для учащихся ПТУ в 200 грн.

Кабинет министров Украины предлагает установить минимальные стипендии для учащихся профессионально-технических учебных заведений в размере 200 грн., для студентов вузов 1-2-го уровня аккредитации - в размере 400 грн. в месяц, 3-4-го уровня - 530 грн.

Такие цифры содержатся в пояснительной записке к проекту расчетов показателей местных бюджетов и межбюджетных трансфертов на 2010 год, текстом которой располагает УНИАН.

Минимальный размер стипендии для учеников профтехучилищ из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, предлагается установить в размере 550 грн. в месяц, для студентов этой же категории вузов 1-4-го уровня аккредитации - 1160 грн. в месяц.

Дополнительно местным бюджетам учтены расходы на выплату стипендий в сумме 139,9 млн. грн.