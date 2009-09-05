Диалог о безвизовом режиме с Евросоюзом вполне реален

Украина ведет с Европейским Союзом диалог о безвизовом режиме, а призывы политиков с предложением ввести визы для граждан ЕС, въезжающих в Украину, являются попыткой сделать шаг назад, заявил и.о. министра иностранных дел Украины Владимир ХАНДОГИЙ в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№33, 5-11 сентября).

«Нам нужно демаркировать, обустроить и подписать соответствующие соглашения с Беларусью и Россией. Мы работаем в этом направлении, и пока что Еврокомиссия идет нам навстречу, несмотря на нерешенность вопросов границ с нашими ближайшими соседями. Так что наш безвизовый диалог вполне реален», - констатировал дипломат.

По словам В.ХАНДОГИЯ, на данном этапе безвизового диалога Украину посетят европейские эксперты, которые оценят состояние дел в сфере безопасности документов и нелегальной миграции.

«Мы сейчас пребываем на так называемом операционном этапе диалога про безвизовый режим. На этом этапе будут организованы выездные миссии в Украину экспертов ЕС с целью проведения детального анализа ситуации в сфере безопасности документов, борьбы с нелегальной миграцией, безопасности и правопорядка», - сообщил руководитель МИД.

При этом, по мнению В.ХАНДОГИЯ, озвучиваемые политиками предложения о введении визового режима для граждан Евросоюза, въезжающих в Украину, являются шагом назад в диалоге о безвизовом режиме.

«Все эти призывы «давайте введем визы для европейцев или плату за въезд» - это шаг назад. Если мы его сделаем, то ничего не приобретем, а наоборот, утратим. Мы автоматически утратим перспективу получения безвизового режима с ЕС», - заявил дипломат.

В.ХАНДОГИЙ также сообщил, что, по всей вероятности, уже в ближайшем будущем большее количество украинцев сможет воспользоваться упрощенным визовым режимом с Евросоюзом.

«Думаю, в ближайшее время будет достигнута договоренность о расширении категорий граждан, которые могут пользоваться упрощенным визовым режимом», - заявил он.

По информации руководителя МИД, уже в 2008 году количество украинцев, получивших Шенгенские визы, увеличилось почти втрое.

«В 2007 году нашим гражданам было выдано приблизительно 450 тысяч виз в Шенгенские страны, а после ввода упрощенного режима, то есть это 2008 год плюс январь-февраль 2009 года (за которые у нас уже есть статистика) - миллион двести тысяч. То есть за год увеличение почти в три раза», - сообщил В.ХАНДОГИЙ.