В Джанкое уже госпитализированы более 170 детей

Количество госпитализированных дошкольников в крымском городе Джанкой с предварительным диагнозом «гастроэнтероколит» составляет более 170-ти человек.

«Несколько часов назад был 171 ребеночек. Тяжелых не было, в основном - легкие», - сообщил по телефону корреспонденту УНИАН первый заместитель министра здравоохранения Крыма Сергей ГАВРИЛЕНКО.

По его словам, возможно, уже сегодня из больницы начнут выписывать часть детей, состояние которых значительно улучшилось.

Как сообщал УНИАН, первый ребенок был госпитализирован в больницу в 8.00 3 сентября.

Медицинские и санитарные службы проводят исследования по установлению причин происшествия.

По факту отравления детей возбуждено уголовное дело. По данным прокуратуры Крыма, установлены нарушения со стороны «ответственных лиц, которые допустили поступление в детсады продуктов питания без необходимых документов».

В Джанкое с целью проверки сложившейся санитарно-эпидемической ситуации, локализации, стабилизации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации работает правительственная комиссия во главе с министром здравоохранения Василием КНЯЗЕВИЧЕМ.