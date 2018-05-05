Учебное пособие: как отвоевать зарплату и рабочее место…

Количество зарегистрированных безработных в Украине приближается к 2% трудоспособного населения. Но это по данным Госкомстата. А как показывает практика, официальные цифры уже давно не отображают реальное состояние дел. И это подтверждают выводы международных экспертов. По их мнению, действительный уровень безработицы у нас на сегодня значительно выше, а к зиме он может достигнуть 10%. К тому же, их прогноз по поводу второй волны кризиса никто не отменял, поэтому вопрос увольнений законных и не очень, а также изменений условий труда в худшую сторону будет стоять на повестке дня во многих компаниях и на «уцелевших» предприятиях страны. Те, кто не ознакомился с Кодексом законов о труде, советую срочно это сделать…

Право на зарплату никто не отменял

Оптимизация расходов предприятия во время кризиса, прежде всего, подразумевает сокращение ненужных, или не слишком нужных в данный момент кадров, их заработных плат и, как часто бывает в последнее время, рабочих часов. Есть варианты, когда с учетом сокращения штата наше время провождения на рабочем месте затягивается, но это не вдохновляет работодателей в трудные времена заплатить «трудоголикам». И тут хочется сказать только одно - кризис кризисом, но совесть пока еще никто не отменял… А этой самой совестью на сегодня и является закон, который мы никогда не знали, т.е. не хотели знать. Может, пустые кошельки заставят…

И так, несколько правил. В случае, когда компания намерена сократить заработную плату, то о таких действиях ее руководство обязано сообщить работникам за два месяца до «новшества». Это касается и сокращения рабочих часов, и дополнительного объема работ. Такие действия считаются существенными изменениями условий труда, и все вопросы решаются согласно статье 103 Кодекса законов о труде, рассказывает партнер компании “Адлер и партнеры. Адвокатское бюро”, адвокат Ольга Герасимова.

По ее словам, процедура снижения заработной платы осложняется для руководителей предприятия, если имеется в наличии уполномоченный орган коллектива и с ним подписано трудовое соглашение, в котором закреплены соответствующие нормы. В данном случае без согласования не обойтись. «Как показывает практика, рабочие соглашаются на временное ухудшение условий труда после объяснений директора или владельца относительно сложной финансовой ситуации. Также работодатель может получить желаемый эффект, если заявит, что альтернативой является сокращение штата», - подчеркивает юрист.

Конечно, проще без уполномоченного органа коллектива. Директор заявляет о своих грандиозных планах «опустошить» карман работника, а последний сам уже решает - оставаться или увольняться. На все про все также два месяца, согласно законодательству.

С одной стороны коллективное соглашение вроде и защищает права рабочих, но с другой – становится небольшим козырем в руках работодателя. И это в том случае, когда он пытается оптимизировать расходы, не списывая их за счет прибыли, а «переводит стрелку» на валовые расходы. Например, на предприятиях, где необходима спецодежда для работников, предметы личной гигиены, расходы на такие нужды при коллективном договоре можно списать, привязав их к валовым расходам.

Коллективное соглашение предусматривает, что работодатель не может урезать зарплату ниже уровня, гарантированного законом, плюс индексация, но полет для маневров существует…

Во время любых изменений условий труда юристы настоятельно рекомендуют владельцам компаний придерживаться процедуры оповещения работников. «Нарушение этого порядка может стать основанием для судебных исков со стороны работников», - отмечает О.Герасимова. А нам нужно взять на вооружение, что иски наши «верхушки» не раз проигрывали и четко считать отпущенное время на раздумье, когда начальство ставит перед фактом…

Переход "в тень" - старые игры в новых условиях

Уполномоченный орган, профсоюзы, коллективные договоры преимущественно действуют на крупных предприятиях. Другое дело малые предприниматели, упрощенцы и середнячки… Из-за нового расчета пенсионного взноса (введен в мае т.г.), шума, который поднялся вокруг него, а также еще ряда антикризисных и не очень инициатив правительства им проще часть бизнеса «засекретить», что они успешно и делают. Но и тут есть положительный момент. Как отметил экс-заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Яременко, позитивным моментом остается то, что украинский малый бизнес научился выживать, то есть, «находить тень» даже в сложных условиях фискального давления и при бездарных инициативах власти.

Еще одной проблемой является недоплата за фактически отработанное время. Это явление существовало и до кризиса. Но в Украине не распространена практика отстаивания своего права, в частности в суде. Чаще всего «переработанными» часами злоупотребляют в супермаркетах, крупных или круглосуточных магазинах, на предприятиях с не почасовой оплатой. Для того, чтобы доказать - я работал сверхурочно, но это время не фиксировалось, соответственно, не оплачивалось, а в казну государства не поступили налоги, необходимы свидетели, т.е. очевидцы. И если они есть, то дело против «нерадивого» работодателя есть шанс выиграть, правда, судебный процесс может затянуться надолго, отмечает О.Герасимова.

Между тем, на деле есть фискальные органы, призванные осуществлять в этой сфере контроль. Но в данной ситуации налоговики бессильны. Их работа сводится к проверке табелей рабочих часов, поэтому «спасение утопающего - в руках самого утопающего». Перед тем, как увольняться и требовать от работодателя компенсацию за переработку, подсоберите доказательства. Результат может быть успешным…

Еще один момент. С июля в Украине узаконена система почасовой оплаты труда, то есть, работодатель должен платить за каждый отработанный час не ниже гарантированной государством ставки.

Но на этом перипетии с зарплатами не заканчиваются. Большинство средних и часть крупных предприятий и организаций используют т.н. «серую» схему оплаты труда. «Белая» зарплата оформляется как должно, «черная» - выдается в конвертах. Исключение составляют, например, банки, где минимизировать расходы таким способом не удается и приходится идти на сокращение штата. Зачастую это касается работников кредитных и депозитных отделов, которые сейчас не задействованы. Использование таких схем имеет место быть, т.к. мы сами не противимся. Пусть не честно, но зато платят…

Но если вы таки оказались на улице, надеяться на помощь центров занятости не стоит. Там четко выполняется указание сверху – сократить число зарегистрированных безработных любым способом. Вам будут предлагать, вы – не соглашаться, вас будут направлять, но не на те курсы и т.д. Наконец, срок тягомотины закончится. И тут вы окажетесь тет-а-тет с кризисом… Но на помощь придут сладкие обещания власти, «очень честные» данные, прогнозы «дружественных» экспертов. Правда, в погоне за электоратом нашим випам не до поиска выхода из сложившейся ситуации - едва ли не массовой безработицы. Поэтому лучше не полагаться на «гарантов», а научиться себя защищать…

Юлия Главацкая (УНИАН)