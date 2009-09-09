Профсоюзы требуют улучшить соцполитику

Около 2-х тысяч представителей профсоюзов проводят митинг на Майдане Незалежности в Киеве, требуя от правительства улучшить социальную политику.

Как передает корреспондент УНИАН, люди, собравшиеся на Майдане, держат флаги Национального форума профсоюзов Украины и Государственные флаги Украины. Также они выступают с многочисленными лозунгами, среди которых: «Не оправдывайте преступления кризисом», «Отдайте наши зарплаты», «Повышайте зарплаты, а не цены» и др.

Профсоюзы не намерены давать согласие на повышение цен на газ для населения. Об этом журналистам в ходе митинга на Майдане Незалежности сообщил лидер Национального форума профсоюзов Украины Мирослав ЯКИБЧУК.

«Мы не давали согласия на повышение цен на газ 1 сентября, и 1 октября мы не дадим согласования», - сказал М.ЯКИБЧУК.

Лидер профсоюзов объяснил это тем, что профсоюзы не имеют аргументации со стороны власти и правительства, куда пойдут эти деньги.

В настоящее время на Майдане продолжаются выступления представителей профсоюзов из разных регионов Украины. Около 12-ти часов митингующие планируют пройти к Кабинету министров и передать свои требования представителям правительства.

Как сообщал УНИАН, повышение цены на газ для населения с 1 сентября 2009 года было согласовано Украиной с Международным валютным фондом.

Однако 31 августа Окружной административный суд г. Киева удовлетворил иск Национального форума профсоюзов Украины, в котором было обжаловано постановление НКРЕ №811 о повышении цены на газ для населения на 20% с сентября с.г. и на 20% ежеквартально, начиная с января 2010 года.

7 сентября директор Департамента внешнеэкономических связей Национального банка Украины Сергей КРУГЛИК сообщил, что Украина и МВФ договорились, что цены на газ для населения будут повышены с 1 октября 2009 года.