КС завтра разберется с максимальным размером пенсий

Завтра, 10 сентября, Конституционный Суд Украины обнародует принятое 8 сентября решение по делу по конституционному представлению 59 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности) пункта 10 постановления Кабинета Министров Украины «Некоторые вопросы социальной защиты отдельных категорий граждан».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Конституционного Суда Украины, обжалованный в представлении пункт постановления определяет, что максимальный размер пенсий (с учетом надбавок, повышений и тому подобное), назначенных (перечисленных) в соответствии с законодательством, не может превышать 12 минимальных размеров пенсии по возрасту, установленной в соответствии со статьей 28 закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Максимальный размер пенсии, назначенной (перечисленной) в соответствии с законом Украины «О прокуратуре» (с учетом надбавок, повышений и тому подобное), не может превышать 10 тыс. грн. в месяц.

Авторы ходатайства считают, что правительство, издав отмеченное постановление, и включив в него положения, которые устанавливают максимальные размеры пенсий, предназначенных для определенной категории граждан, вышел за пределы своих конституционных полномочий.

Начало - в 15.00.