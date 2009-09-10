Зарплаты шахтерам в 2010 г вряд ли повысят

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что в следующем году вряд ли удастся повысить зарплаты шахтерам, как это предусмотрено законом о престижности шахтерского труда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на совещании с руководителями научных заведений и машиностроительных предприятий, обеспечивающих потребности угольной отрасли.

Премьер отметила, что размеры заработных плат планируется повысить лишь на 12-15%.

«Я могу абсолютно четко вам сказать, что на 2010 год мы сохраняем те объемы пенсий и зарплат с увеличением на 12-15%, но в следующем году мы еще не способны будем перейти на увеличение первого разряда на 30%, как это предусмотрено законом о престижности шахтерского труда», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она объяснила, что повышение зарплаты провести будет невозможно, поскольку в этом случае необходимо будет отказаться от планов по модернизации шахт.

«У нас приблизительно на то, чтобы на 30% поднять первый разряд, пойдет приблизительно 3,5 млрд. грн., это вымывает то, что мы заложили, как прямые расходы, в общий фонд на модернизацию и реконструкцию. Мы поднимем зарплату, но так, чтобы не разрушить процессы, которые мы с вами наметили по техническому переоборудованию», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО обратилась к руководителям шахт, чтобы они обсудили эту тему с профсоюзами и трудовыми коллективами.

«Вы можете выбрать. Задание правительства – предложить вариант. Вот наш вариант один: в 2008 и 2009 гг. существенно подняли зарплату и пенсии, в 2010 г. нам необходимо сделать удар на техническое переоборудование», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Она подчеркнула, что на сегодняшний день техническое состояние шахт такое, что затягивать модернизацию просто невозможно.

Как сообщал УНИАН, 28 августа в своем выступлении перед жителями шахтерского г. Свердловск (Луганская обл.) премьер-министр сказала, что правительство приняло решение о выделении до конца текущего года еще 1,6 млрд. грн. для поддержки отрасли, из которых: 1,1 млрд. грн. – на выплату заработной платы и дотаций, 400 млн. грн. - для модернизации и переоснащения шахт, 100 млн. грн. – для срочного введения в действие системы безопасности работы на шахтах КТАС.

25 июня Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно престижности шахтерского труда”. Закон предусматривает уменьшение ставки налога на доход в виде заработной платы до 10%.