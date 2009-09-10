Ограничение КМУ максимального размера пенсий неконституционно

Конституционный Суд Украины признал неконституционным ограничение Кабинетом министров максимального размера пенсий для отдельных категорий граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение по конституционному представлению 59 народных депутатов было обнародовано сегодня КС.

В частности, отмечается в решении, народные депутаты обратились с представлением для дачи оценки пункту 10 Постановления Кабинета министров Украины «Некоторые вопросы социальной защиты отдельных категорий граждан» от 28 мая 2008 года № 530.

Как отмечается в решении, обжалованный в представлении пункт Постановления определяет, что максимальный размер пенсий (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной, сумма индексации и других доплат к пенсии, установленных законодательством), назначенных (пересчитанных) в соответствии с рядом законодательных актов Украины, не может превышать 12 минимальных размеров пенсии по возрасту, установленной согласно со статьей 28 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Максимальный размер пенсии, назначенной (пересчитанной) в соответствии с Законом Украины «О прокуратуре» (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной, индексации и других доплат, установленных законодательством), не может превышать 10 тыс. грн. в месяц.

Рассмотрев представление, Конституционный Суд отметил, что Кабмин, исходя из статьи 116 Конституции, полномочен принимать меры по обеспечению прав и свобод человека и гражданина, обеспечивать проведение политики, в частности, в сфере социальной защиты. Указанное свидетельствует, что правительство не наделено полномочиями по установлению размеров пенсий. Таким образом, Кабинет министров, закрепляя в пункте 10 Постановления предельные размеры пенсии для отдельных категорий граждан, вмешался в сферу исключительной компетенции законодателя вопреки положениям части 2 статьи 6, части 2 статьи 8, части 2 статьи 19, пункту 3 части 1 статьи 85, пункта 6 части 1 статьи 92 Конституции Украины.

Учитывая это, Конституционный Суд пришел к заключению о неконституционности пункта 10 упомянутого постановления. Кроме того, решение КС имеет преюдициальное значение при рассмотрении судами общей юрисдикции исков в связи с правоотношениями, возникшими в результате действия положений, признанных неконституционными.

Решение КС является обязательным к исполнению на территории Украины, окончательным и не подлежит обжалованию.