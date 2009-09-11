Янукович: ВР не будет рассматривать проект бюджета-2010

Верховная Рада не будет рассматривать проект государственного бюджета на следующий год, пока не будут решены вопросы о повышении социальных стандартов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня в интервью журналистам в Кривой Рог Днепропетровской области.

По его словам, «бюджет на 2010 год не будет рассматриваться до тех пор, пока не будут внесены изменения в бюджет этого года и увеличены социальные выплаты». Сначала, заявил В.ЯНУКОВИЧ, нужно внести изменения в бюджет текущего года, «а затем принимать бюджет на 2010 год».

Также В.ЯНУКОВИЧ заявил, что фракция Партии регионов будет организовывать акции протестов с целью добиться от правительства и парламента принятия решений о повышении социальных стандартов. «Мы будем подымать людей», - подчеркнул он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, «у нас нет других вариантов», если такие решения не будут рассматриваться правительством и парламентом.