Двое зарабитчан угрожали подорвать себя баллонами с кислородом

Сегодня в Подольском районе столицы двое братьев-заробитчан из Житомирской области угрожали подорвать себя с помощью баллонов с кислородом, которые принесли под офис фирмы, которая пять месяцев не выплачивает им зарплату.

Как сообщили УНИАН в киевской милиции, таким образом мужчины 22 и 25 лет пытались привлечь к себе внимание руководства фирмы и получить заработанные деньги.

Мужчины привязали себя к баллонам, предварительно смазав солидолом выпускные краны, которые при контакте с кислородом моли бы спровоцировать взрыв.

Благодаря действиям работников милиции, реализовать задуманное они не успели, были задержаны и доставлены в райуправление милиции.

Решается вопрос о привлечении их к ответственности.