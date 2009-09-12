Двое зарабитчан угрожали подорвать себя баллонами с кислородом

15:40, 12 сентября 2009
Соцполитика
0

Из-за невыплаты зарплаты

Сегодня в Подольском районе столицы двое братьев-заробитчан из Житомирской области угрожали подорвать себя с помощью баллонов с кислородом, которые принесли под офис фирмы, которая пять месяцев не выплачивает им зарплату.

Как сообщили УНИАН в киевской милиции, таким образом мужчины 22 и 25 лет пытались привлечь к себе внимание руководства фирмы и получить заработанные деньги.

Мужчины привязали себя к баллонам, предварительно смазав солидолом выпускные краны, которые при контакте с кислородом моли бы спровоцировать взрыв.

Благодаря действиям работников милиции, реализовать задуманное они не успели, были задержаны и доставлены в райуправление милиции.

Решается вопрос о привлечении их к ответственности.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter