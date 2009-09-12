Двое зарабитчан угрожали подорвать себя баллонами с кислородом
Из-за невыплаты зарплаты
Сегодня в Подольском районе столицы двое братьев-заробитчан из Житомирской области угрожали подорвать себя с помощью баллонов с кислородом, которые принесли под офис фирмы, которая пять месяцев не выплачивает им зарплату.
Как сообщили УНИАН в киевской милиции, таким образом мужчины 22 и 25 лет пытались привлечь к себе внимание руководства фирмы и получить заработанные деньги.
Мужчины привязали себя к баллонам, предварительно смазав солидолом выпускные краны, которые при контакте с кислородом моли бы спровоцировать взрыв.
Благодаря действиям работников милиции, реализовать задуманное они не успели, были задержаны и доставлены в райуправление милиции.
Решается вопрос о привлечении их к ответственности.