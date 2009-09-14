В ФПУ возмущены показателями соцстандартов на 2010 г.

Федерация профсоюзов Украины выражает решительный протест в связи с решением Кабинета министров Украины заморозить размеры государственных социальных стандартов и гарантий в государственном бюджете Украины на 2010 год.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении ФПУ.

Профсоюзы отмечают, что социальный диалог, продолжавшийся почти полгода, закончился полным игнорированием правительством предложений ФПУ и законных прав членов профсоюзов. “Более того, Кабинет министров Украины сорвал заседание Национального трехстороннего социально-экономического совета 11 сентября 2009 года, и фактически лишил профсоюзы и работодателей возможности общественного влияния на формирование социальных составляющих проекта главного финансового документа страны на 2010 год”, - говорится в заявлении.

В Федерации считают, что правительством опять искусственно занижен прожиточный минимум почти на 300 грн., что лишает миллионы украинцев законного права на надлежащие социальные гарантии.

”Предложенный Кабинетом министров Украины подход к формированию бюджетной политики в 2010 году приведет к тому, что доходы почти 15 миллионов граждан, в частности пенсионеров, станут значительно ниже черты бедности”, - отмечают в ФПУ.

Федерация обратилась к Президенту, Верховной Раде и Кабинету министров Украины относительно обеспечения в государственном бюджете Украины на 2010 год реализации конституционного права граждан на достаточный уровень жизни. Кроме того, в ФПУ требуют от Кабинета министров проведения расчетов и обоснований показателей расходов на социальные цели на основании реального прожиточного минимума и других государственных социальных стандартов и гарантий, определенных в соответствии с законами Украины «О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях», «Об оплате труда», «О прожиточном минимуме», Генерального соглашения между Кабинетом министров, всеукраинскими объединениями организаций работодателей и предпринимателей и всеукраинскими профсоюзами и профобъединениями, а также решений Конституционного Суда Украины.

Кроме того, считают в Федерации, правительство должно предусмотреть установление в проекте госбюджета на 2010 год размера минимальной заработной платы в сумме не менее 960 грн. с последующим ее повышением ежеквартально темпами, не ниже темпов роста средней заработной платы и с превышением уровня инфляции.

В ФПУ также требуют от Президента Украины и Верховной Рады Украины не допустить принятия данного проекта госбюджета-2010, а от МВФ - пересмотреть договоренности с правительством об ограничении роста минимальной и средней заработных плат в бюджетном секторе, а также пенсий и других социальных трансфертов в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции на 2009 год.

”В случае продолжения позорной практики формирования бюджетов по методу перекладывания всех негативных последствий кризиса на плечи трудящихся с пренебрежением законными социальными гарантиями профсоюзы перейдут к решительным действиям по защите трудовых и социальных прав граждан Украины”, - отмечается в заявлении.