С 1 декабря 2010г. Кабмин существенно повысит соцвыплаты

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО рассчитывает, что уже с 1 декабря 2010 года правительство сможет существенно повысить социальные выплаты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время пленарного заседания Национального трехстороннего социально-экономического совета при Президенте Украины.

«Я убеждена, что после завершения кризиса уже с 1 декабря следующего года мы будем мощно повышать все наши социальные стандарты», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, в проекте государственного бюджета на 2010 год предусмотрено умеренное повышение заработных плат для отдельных категорий населения, в том числе для учителей, работников здравоохранения, библиотек и клубов. Премьер-министр уточнила, что такое повышение будет осуществляться за счет введения специальных доплат, которые позволят в среднем на 20% увеличить уровень заработной платы.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что пенсионеры с уровнем пенсий до 1000 грн. будут получать специальную доплату на приобретение медикаментов.