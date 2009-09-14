Кабмин выделил 507,7 млн. грн. на оформление госактов на землю

Кабинет министров своим постановлением №951 от 9 сентября т.г. перераспределил 507 млн. 784,8 тыс. грн. из Стабфонда путем уменьшения объема расходов по увеличению уставных капиталов ОАО «Ощадбанк» и ОАО «Укрэксимбанк», в том числе, для ипотечного кредитования жилья и увеличения объема расходов для осуществления мер по бесплатному оформлению и выдаче гражданам Украины госактов на право собственности на земельные участки.

Текст постановления «О направлении в 2009 году средств Стабилизационного фонда для осуществления мер по бесплатному оформлению и выдаче гражданам Украины государственных актов на право собственности на земельные участки» размещен на правительственном портале.

Этим документом вносятся изменения в постановление Кабмина №844 «Некоторые вопросы реализации права собственности на землю гражданам Украины в 2009 году».

Согласно тексту постановления, Министерству охраны окружающей природной среды на безвозвратной основе выделяются 507,7 млн. грн. для осуществления мероприятий по бесплатному оформлению и выдаче гражданам Украины госактов на право собственности на земельные участки за счет поступлений от приватизации государственного имущества, а в случае их недостаточности – за счет поступлений от целевого размещения государственных ценных бумаг.

Правительство поручило Минфину без согласования с комитетами ВР по вопросам финансов и банковской деятельности и по вопросам бюджета обеспечить открытие соответствующих новых бюджетных программ и внесение изменений в роспись государственного бюджета.

При этом Кабмин поручил Министерству охраны окружающей природной среды и Минфину обеспечить утверждение паспортов соответствующих бюджетных программ, а Государственному казначейству – обеспечить перерасчет выделенных в соответствии этим постановлением средств.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением (№844 от 5 августа т.г.) «Некоторые вопросы реализации права собственности на землю гражданами Украины в 2009 году» утвердил Порядок использования в этом году средств Стабилизационного фонда для осуществления мероприятий по бесплатному оформлению и выдаче гражданам Украины государственных актов на право собственности на земельные участки.

Согласно документу, 5 953 800,6 тыс. гривень из Стабфонда выделяются на безвозвратной основе.

Бюджетные средства направляются на оплату работ и услуг по изготовлению бланков государственных актов на право собственности на земельный участок, технической документации по землеустройству относительно составления документов, которые удостоверяют право на земельный участок, и осуществление государственной регистрации государственных актов на право собственности на земельный участок, а также увеличение предельной численности и улучшение материально-технического обеспечения работников Госкомзема и подчиненных ему территориальных органов.

Постановление вступает в силу со дня опубликования, кроме пункта 1 (утверждение Порядка бесплатного оформления и выдачи гражданам Украины в 2009 году государственных актов на право собственности на земельные участки и Порядка использования в 2009 году средств Стабилизационного фонда для осуществления мер по бесплатному оформлению и выдаче гражданам Украины государственных актов на право собственности на земельные участки), который вступает в силу с 1 сентября т.г.