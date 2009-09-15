В 2010г. инвалиды ВОВ и Герои Украины будут получать больше

Правительство Украины в проекте Государственного бюджета на 2010 год предусмотрело выплату инвалидам Великой Отечественной войны первой группы разовой помощи на 9 мая в размере 5 тыс. 180 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время обсуждения проекта Госбюджета с общественностью сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Кроме того, разовая выплата к 9 мая ветеранам войны и жертвам нацистских преследований увеличена в 3 раза – до 1 тыс. 157 грн.

Также в документе предусмотрено введение ежемесячной стипендии Героям Украины. «Мы введем ежемесячно правительственную стипендию, но с учетом их годовых доходов. Безусловно, некоторым людям, кто получил «Героев» за то, что создали «РосУкрЭнерго», эта помощь платиться не будет и многим другим, я не хочу перечислять, вы все их поименно знаете. Эту помощь получат настоящие Герои, и, думаю, это для них будет большой помощью, так как настоящие герои живут не в роскоши», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, она сообщила, что для выделения адресной помощи для покупки лекарств пенсионерам, чьи пенсии ниже 1 тыс. грн. в проекте Госбюджета на 2010 год предусмотрено 3 млрд. грн.