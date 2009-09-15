ПР: Бизнес готов поднять зарплаты на предприятиях

В Партии регионов заявляют, что бизнес готов поднять зарплаты на предприятиях, но только одновременно с принятием правительственного решения о повышении минимальной зарплаты и социальных стандартов.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Краматорске заявил народный депутат от Партии регионов, президент Новокраматорского машиностроительного завода (НКМЗ) Георгий СКУДАРЬ.

«Не надо говорить, что бизнес не поднимет зарплаты. Мы готовы это сделать одновременно с принятием правительственного решения», - сказал он, еще раз подчеркнув, что «бизнес одновременно примет такое же решение».

Глава НКМЗ напомнил, что Партия регионов предлагает принять законопроект, который приведет к повышению минимальной зарплаты на 42%. «Мы хотим и ждем, что все-таки этот закон будет принят, и мы поднимем тарифы (тарифные ставки - УНИАН), и мы автоматически поднимем зарплаты на 42%», - сказал Г.СКУДАРЬ.

Он высказал оптимизм по поводу ближайших планов предприятия. «Кризис, он проходит, и сегодня оживает производство. И, например, на НКМЗ в программах первого квартала 2010 года, если мы заключим все контракты, которые находятся на стадии окончательного подписания, то в первом квартале у нас завод будет загружен на 100%», - констатировал глава НКМЗ.

При этом он уточнил, что сегодня заводские мощности загружены на 70%, а средняя средняя зарплата на предприятии составляет около 3 тыс. грн. «Мы планировали выйти на зарплату уже в этом году на уровне 5 тыс. грн., но мы не смогли, потому что кризис нас остановил, и мы остановились на уровне 2008 года», – пояснил Г.СКУДАРЬ.

Он также высказал мнение, что из-за того, что гривна девальвировала в 1,5 раза при том, что экспорт НКМЗ занимает 88%, «валюта, которую мы будем получать, в гривнах ее будет в полтора раза больше». «Так как же мы не будем повышать зарплату? Будем!», - уверенно сказал Г.СКУДАРЬ.

В то же время он подчеркнул, что у него остается вопрос к правительству: почему оно не идет на принятие закона о повышении социальных стандартов, используя деньги, полученные от Международного валютного фонда (МВФ).

«Почему это правительство получает сумасшедшие деньги, которые составляют почти 50% бюджета страны, и почему из этих денег ни копейки не пошло на социальную защиту населения?», - заметил Г.СКУДАРЬ, и риторически указал: «Так вправе мы бойкотировать Верховную Раду или не вправе? Вправе мы требовать повышения зарплаты или нет?».

В заключение глава НКМЗ еще раз подчеркнул, что его личное мнение и его личная позиция в том, что бизнес может поднять социальные стандарты только одновременно с правительством.