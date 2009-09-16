Доходы Фонда соцстраха по безработице-2010 определены в 6,9 млрд. грн.

Кабинет Министров предлагает установить доходы Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 2010 год на уровне 6 млрд. 899,2 млн. грн., расходы – 6 млрд. 695,9 млн. грн., остаток на конец года – 203,3 млн. грн.

Это предусмотрено проектом Государственного бюджета на 2010 год, текст которого размещен на официальном сайте парламента.

Согласно документу, остаток средств на начало 2010 года составит 114,5 млн. грн., поступления от страховых взносов – 6 млрд. 772,3 млн. грн., средства Госбюджета – 2,2 млн. грн., другие средства – 10,2 млн. грн.

В статье расходов на материальное обеспечение и социальные услуги планируется выделить 5 млрд. 459,3 млн. грн., на поддержку информационно-справочной системы обслуживания безработных – 60 млн. грн., на возмещение Пенсионному фонду расходов, связанных с досрочным выходом работников на пенсию – 91,5 млн. грн., на содержание и обеспечение деятельности исполнительной дирекции, ее рабочих органов, управление фондом – 922 млн. грн. На создание условий приема и предоставления социальных услуг рабочими органами исполнительной дирекции фонда направят 99,2 млн. грн. Резерв фонда составит 63,9 млн. грн.