Предвыборные соцстандарты: чей популизм более циничен?..

Если стенки холодильника изнутри обклеить зеркальной пленкой, еды станет ровно в 4 раза больше! Интересно, чем тогда для такого же эффекта обклеивать стенки желудка?

Социальный стандарт – лучший козырь предвыборных игр – политики «вытащили» в канун очередной президентской кампании. Народу увеличить материальное обеспечение, власть- и деньгоимущих посадить на облегченную денежную диету – постулаты не изменились. Просто в этот раз куда откровенней наметились противники как первого, так и второго «благородного намерения».

Робингуды от правительства

Правительственная команда уже не первый год муссирует идею сокращения содержания за государственный счет армии чиновников. В начале 2009 был озвучен призыв в «добровольно-принудительном» порядке уменьшить зарплаты властного аппарата и, кстати, только в связи с кризисом. В окружении премьер-министра с гордостью заявляют, что правительство чуть ли не единственный, кто пошел на это. Так, заместитель председателя Верховной Рады Николай Томенко в программе «Свобода слова» на канале ICTV отрапортовал, что постановление Рады от 3 марта о коррекции госбюджета в части расходов на содержание чиновников Кабмин выполнил и «вдвое уменьшил зарплату, в среднем на 20% сократил заработную плату государственным служащим». «Не сокращена заработная плата народным депутатам Украины, руководящему составу Совета национальной безопасности и обороны, Секретариату Президента Украины, Государственному управлению делами, руководителям других центральных органов исполнительной власти, председателям областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций и др. Не упорядочены должностные оклады руководителей и заместителей руководителей судов, органов прокуратуры, других правоохранительных органов, в том числе со специальным статусом», - подчеркнул Н.Томенко.

И буквально на старте предвыборной президентской кампании всплыла на поверхность еще одна инициатива правительства – сократить «элитные» пенсии до максимум 10 тыс. грн., которую Кабмин отдельным постановлением нормативно закрепил еще 28 мая прошлого года. А в сентябре уже текущего года 59 народных депутатов от Партии регионов, справедливости ради надо сказать в очень неподходящий момент (по идейным соображениям), решили оспорить конституционность данной нормы. Хотя инициаторов этого представления понять можно – перестраховка в качестве гарантий социального обеспечения в преддверии выборов куда важнее, чем дополнительный бонус в глазах народа, причем сомнительного качества. И Конституционный Суд оправдал ожидания парламентариев - естественно, признал неконституционным намерение правительства ограничить максимальный размер пенсий для отдельных категорий граждан. Надо отдать должное блюстителям норм Основного закона, ссылка была на то, что «правительство, согласно Конституции, не наделено полномочиями по установлению размеров пенсий и вмешалось в сферу исключительной компетенции законодателя» – аргумент железный, с ним не поспоришь.

Чьи пенсии защитил Конституционный Суд?

А теперь стоит разобраться, что же это за пенсии и кто их получает?.. По данным Пенсионного фонда Украины, пенсии в размере более 10 тыс. грн. в текущем году получали почти 1150 экс-государственных деятелей. В частности, 890 человек свыше 10 тыс. грн. «за работу» народным депутатом, 165 - прокурором, 62 – правительственным чиновником и 28 - судьей.

При этом всего в Украине на начало года был 1 млн. пенсионеров, выплаты которым определяются отдельными законами. Средняя пенсия таких пенсионеров, в целом, составляла от 1061 грн. у военных до 15443 грн. у депутатов. В результате, 893 бывших парламентария получают пенсию в среднем 15 923 грн., 165 экс-прокуроров – 15 959 грн., 28 экс-судей - по 12 391 грн. Правительственные чиновники в среднем получают по 10 053 грн. пенсии.

236 пограничников получают пенсии в размере 4432 грн., 765 экс-банкиров НБУ – 4285 грн., экс-журналисты государственных СМИ – в среднем 2800 грн. Бывшие судебные эксперты и научные сотрудники получают пенсии поскромнее – 2151 и 1903 грн., соответственно. И, наконец, пенсия 614620 бывших военных составляет, в среднем, 1703 грн., а 75903 чернобыльцев – 1403 грн.

В то же время порядка 12,5 млн. «рядовых» украинцев получают пенсии в среднем до 1000 грн. И если на выплату 13 млн. «простых» пенсионеров за год направляется порядка 13 млрд. грн., то для 1150 «элитчиков» – порядка 60 млн. грн.

В принципе, цифра не критическая ни в масштабах бюджета Пенсионного фонда – порядка 160 млрд. грн., ни в масштабах госбюджета, хотя, в кризис, понятное дело, каждая копейка на счету… В карман чиновников лезть автор статьи не призывает. Получить бы ответ на вопрос – зачем чиновники муссируют эту тему, проводят сокращение пенсий постановлениями, зная, что можно сделать это, только изменив законы, срывают работу Рады, требуя повышения соцстандартов, будучи осведомленными, что финансы, как говорится, «поют романсы». Ведь на самом деле отказ от непомерно огромного гособеспечения – не более, чем дело принципа сугубо для очищения совести, если с последней имеются проблемы…

Чей популизм более циничен?

Уверенности в том, что курс на социальную справедливость является не более чем фарсом, добавляет история вопроса. Как известно, последний раз депутатам поднимали размер пенсии в 2005 году, одновременно с увеличением зарплаты. До этого времени пенсионные выплаты ушедшим на заслуженный отдых нардепам были в три раза меньше. Стоит отметить, что 2005 год ознаменовался приходом к власти «самого демократичного правительства» под руководством Юлии Тимошенко, которое до этого, на эпохальных президентских выборах в 2004 году, входя в состав оранжевой команды, обещало покончить с «жированием госчиновников», вернуть обществу социальную справедливость. И таки сдержало слово. Уже в мае 2005 г. народных избранников «озолотили», дабы не забывали, какую ценную миссию выполняют. А позже, в 2007, 2008 и в текущем году властная команда, судя по всему, оценивая всю ненадежность своей позиции у руля, решила вернуться к своему самому беспроигрышному постулату и снова козырнуть им в преддверии президентских выборов. В этом смысле БЮТовцам поблагодарить бы коллег из лагеря конкурентов, Партии регионов, которая невольно вручила выроненную «биту» прямо в руки, подав конституционное представление об отмене ограничений на пенсии «для самых одаренных». Народ такого рвения, кажется, не понял…

Во властной команде активно используют еще одну выгодную карту – финансовую поддержу самых незащищенных слоев населения. Так, премьер, презентуя проект бюджета на следующий год, пообещала, что «уже с 1 декабря 2010 года Кабмин сможет существенно повысить социальные выплаты». По ее словам, в проекте госбюджета на 2010 год предусмотрено умеренное повышение заработных плат для отдельных категорий населения, в том числе, для учителей, работников здравоохранения, библиотек и клубов. Премьер уточнила, что такое повышение будет осуществляться за счет введения специальных доплат, которые позволят в среднем на 20% увеличить уровень зарплаты. Кроме того, премьер пообещала, что пенсионеры с уровнем пенсий до 1000 грн. будут получать специальную доплату на приобретение медикаментов. Единственное, что Тимошенко забыла добавить, что ни копейки средств на все эти цели в гипердефицитном бюджете просто нет, кроме как на бумаге. А если они и появятся, то в виде очередных траншей, долговые расчеты по которым лягут на будущие поколения…

Партия регионов, в свою очередь, в политической борьбе активно использует собственную фирменную «фишку» - раздать денег всем нуждающимся, да побольше. Чего только стоит эпопея с повышением социальных стандартов, благодаря лоббированию которой политики от этой партии продлили фактически каникулы парламентариям. Активно критикуя нереальный, невыполнимый из-за дефицита средств бюджет на этот год и еще более провальный на 2010, Партия регионов твердо стоит на необходимости повышения минимальной зарплаты и прожиточного минимума и не дает сократить «элитные» пенсии – мол, денег нет – вина не наша, но мы за то, чтобы всем жилось хорошо…

Ситуацию с «элитными» пенсиями вполне логично прокомментировал народный депутат второго созыва, представитель депутатского клуба «Парламент» и обладатель также не самой скромной пенсии Михаил Чурута: «Уж если действующим властям так приспичило менять социальные стандарты, дабы улучшить жизнь народу, у богатых отобрать, а бедным добавить, так это необходимо делать при помощи принятия специальных законов, которыми и регулируются эти нормы. Неужели правительство не знало, что постановлением ограничить размер пенсий неправомерно, а, значит, это действие заранее безрезультативно? И уж у кого, а у действующей власти, у которой, кажется, и большинство есть, и все другие необходимые властные рычаги в руках, были и есть все шансы реализовать эти благородные намерения. Было бы на самом деле желание».

И тут вспоминается одна свежая новость. Премьер обещает, что с 1 января 2010 года зарплаты народных депутатов будут сокращены вдвое. Интересно, это она тоже проведет, играя на настроении украинцев, нелегитимным постановлением Кабмина, или таки найдет количество нужных кнопок в Раде? А может, парламентарии поделятся с электоратом, зная, что ему «минималку», согласно бюджету-2010, поднимут до 778 грн. против 669 грн. в 2009 году! Время покажет…

Нам же, обладателям «средних» зарплат и рядовых пенсий, оглушенным предвыборными обещаниями верхов, остается действовать по принципу Васьки, который слушает да ест. Вот только было бы, что есть с такими аппетитами боссов…

Лилия Набока (УНИАН)