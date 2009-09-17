Предприятия обяжут создавать рабочие места для инвалидов

Правительство предлагает на законодательном уровне обязать предприятия создавать рабочие места для инвалидов.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, такие изменения в Закон “Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине” правительство приняло на заседании 16 сентября.

В частности, в законопроекте отмечается, что предприятия, учреждения, организации, физические лица, которые используют наемный труд, обязаны выделять и создавать рабочие места для трудоустройства инвалидов с обеспечением соответствующих условий для труда. На предприятиях, где количество работающих составляет более десяти человек, предлагается установить норматив рабочих мест для трудоустройства инвалидов, который будет определяться органами местного самоуправления вместе с территориальными социальными службами.

Кроме того, правительство предлагает Фонду социальной защиты инвалидов создать реестр лиц-инвалидов, имеющих желание работать, и передать его в Государственную службу занятости, которая и будет осуществлять поиск работы для инвалидов.