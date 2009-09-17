В Украине до 2015 года высадят 430 тыс. га лесов

Руководство Государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства ставит задачу высадить в Украине до 2015 года 430 тыс. га лесов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель комитета Николай ТИМОШЕНКО сегодня на Всеукраинском совещании работников лесной отрасли с участием премьер-министра Украины Юлией ТИМОШЕНКО в Житомире.

При этом он уточнил, что Госкомлесхоз поставил перед своими подчиненными еще более серьезную задачу – высадить до 2040 года 2 млн. 300 тыс. гектаров лесов.

Для сравнения Н.ТИМОШЕНКО уточнил, что уже в этом году его подчиненные высадили более 70 тыс. га, что значительно больше прошлогоднего.

Он также сообщил, что в Украине с начала года в условиях финансового кризиса прибыльно сработали две отрасли – сельское хозяйство и лесная отрасль. Н.ТИМОШЕНКО отметил, что в прошлом году государство выделило из Госбюджета лесной отрасли 500 млн. грн., а получило от нее 1 млрд. 100 млн. грн.

На совещании в Житомире премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО наградила почетными грамотами Кабмина ведущих представителей лесной отрасли страны.