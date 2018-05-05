Миллиард – не много ли на карманные расходы госслужбы занятости?.. (обновлено)

Обнародованный проект госбюджета-2010, который так расхваливает разработчик – Кабмин, вызвал бурю эмоций у политиков, экспертов, чиновников и юристов. И не только основными показателями. Один из интересных моментов - в приложениях к главному бухгалтерскому документу страны на следующий год содержатся проекты смет фондов социального страхования на случай безработицы и по временной утрате трудоспособности. И все бы ничего, если бы эти фонды не были автономными и внебюджетными, что означает - правительство ни коим образом не причастно к их финансированию.

Еще один момент - о том, что такие сметы существуют в самих фондах, их правлениях (или подразделениях, которые являются негосударственными, то есть, представлены работодателями и профсоюзами) узнали только после того, как УНИАН обратился за разъяснениями.

Интересная реакция была в пресс-службе Фонда соцстрахования на случай безработицы на вопрос относительно позиции по данным сметы. Там посоветовали проштудировать закон о деятельности фонда, где четко прописано - “средства Фонда не включаются в состав Государственного бюджета Украины”. А также отметили, что бюджет фонда составляют тогда, когда утвержден госбюджет, ведь ориентируются на его показатели, и уж точно не силами Кабмина.

Еще более любопытной была реакция в Фонде соцстрахования по временной потере трудоспособности. Один из членов правления сообщил, что представители фонда со стороны работодателей присутствовали на презентации проекта госбюджета-2010, но ни о каких сметах названных фондов там речь не шла. Другими словами, команда Юлии Владимировны не передавала на рассмотрение в фонды их сметы, а пошла «другим путем». При этом стоит отметить, что проект госбюджета на следующий год был поддержан работодателями, которые, кстати, входят в состав правлений фондов. Они даже пошли на компромисс и согласились на повышение минимальных заработных плат, и это в условиях кризиса… Может, действо развивалось бы совсем по другому сценарию, «разрулись» все вовремя...

А теперь самое главное – цифры из смет фондов. Первое, что бросилось в глаза в проекте бюджета Фонда соцстрахования на случай безработицы в статье расходов – 60 млн. грн. на поддержку информационно-справочной системы обслуживания безработных, 91,5 млн. грн. – на возмещение Пенсионному фонду потерь, связанных с досрочным выходом работников на пенсию, 99,2 млн. грн. – на создание условий приема и предоставления социальных услуг рабочими органами исполнительной дирекции фонда, и, внимание!, 922 млн. грн. – на содержание и обеспечение деятельности исполнительной дирекции Фонда, ее рабочих органов и управления фондом.

Дело в том, что исполнительной дирекцией фонда выступает Государственная служба занятости Украины, то есть, общая структура фонда с исполнительной дирекцией и руководством (правлением) насчитывает свыше 15 тысяч человек. Делим 922 млн. грн. (сумму, которую планируется потратить на содержание и обеспечение деятельности всего аппарата в 2010 году) на 12 месяцев, выходит 76,833 млн. грн. Если еще и эту сумму разделить на 15 тыс. работников, то выходит, что каждый из них получает немногим больше 5 тыс. грн. в месяц. Средняя заработная плата работников центров занятости в районных центрах не достигает 2 тыс. грн. Вот вам и справедливое перераспределение средств. Понятно, что в отмеченных 922 млн. грн. могут «указать» и другие расходы, но почему тогда они не расписаны?..

Бюджеты фондов можно было бы отнести в разряд занятной математики, если все не было так грустно. Еще в начале июня, когда в разгаре была идея запрета игорного бизнеса, член правления Фонда соцстрахования на случай безработицы Андрей Дроздов выступал против планируемого нововведения, мотивируя это тем, что фонд только что вышел на нулевой уровень по расходам/доходам. А тут такая угроза: увольнение до 200 тысяч человек, которые больше не буду платить в фонд отчисления, вместо этого они станут его подопечными. Что и случилось…

Эксперты как международные, так и украинские предусматривают вторую волну кризиса зимой, что подразумевает новые массовые увольнения и пр. Но правительство противопоставляет всем грядущим проблемам оптимизм, который четко прослеживаются в данных проекта сметы фонда на 2010 год - остаток по итогам следующего года будет составлять 203,3 млн. грн. Непонятно, на какой основе будет базироваться такой остаток средств.

Как отметил член правления Фонда соцстрахования по временной потере работоспособности, который захотел остаться неназванным, "в проектах смет обоих фондов не обоснованы цифры, непонятные остатки". А главное, он отметил, что база расчета в Фонде соцстрахования на случай безработицы больше, чем в Фонде соцстрахования по временной потере работоспособности, соответственно, и доходная часть в первом фонде должна быть больше, чем во втором, чего в проектах не прослеживается – доходы Фонда по временной потере работоспособности – 7 млрд. 908,1 млн. грн., Фонда на случай безработицы – 6 млрд. 899,2 млн. грн.

УНИАН ожидает официального ответа из Фонда соцстрахования на случай безработицы по поводу разъяснения заложенных на 2010 г. расходов на удержание (о тех самых 922 млн. грн.), а также итоговых данных деятельности в 2009 г. Но там, правда, заявили, что пока финплан на 2010 г. не разрабатывали.

Хотелось бы знать, для чего прокручивать такие “винты” с фондами вне ведома их руководства, или той части руководства, которая не представлена государством? Очевидно, всплывает президентская гонка… Опять политика - кому-то очень нужны деньги. А в фондах хоть и не разгонишься, но при желании «отмыть» можно. Уже сейчас понятно, что та часть правления фондов, которая состоит из работодателей, почувствует себя обманутой и попробует установить справедливость. Но если правительство решилось на нарушение законодательства, то будут ли они большим препятствием?

Каролина Вагнер (УНИАН)

Государственный центр занятости и Министерство труда и социальной политики прокомментировали публикацию. Приводим текст письма без сокращений:

«Вызывает чувство глубокого удивления, что такое авторитетное информационное агентство, как УНИАН, разместило на своем сайте материал, содержащий недостоверную и искаженную информацию по ряду вопросов, связанных с деятельностью Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы и его исполнительной дирекции – государственной службы занятости Украины.

Речь идет о статье Каролины Вагнер «Миллиард – не много ли на карманные расходы госслужбы занятости?..», размещенной в рубрике «Соцполитика» 17.09.2009 в 16:37.

Тем более удивляет тот факт, что Государственный центр занятости готовил ответ на запрос корреспондента отдела экономики УНИАН с соответствующими компетентными разъяснениями специалистов, который должен был быть передан журналисту 18 сентября текущего года.

Государственный центр занятости – исполнительная дирекция Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы испытывает закономерное чувство возмущения по поводу некорректных комментариев г-жи Каролины Вагнер относительно отдельных статей расходов Фонда, содержащихся в презентованном правительством проекте госбюджета на 2010 год. Особенно это касается пустого и совершенно некомпетентного разглагольствования г-жи Вагнер по поводу расходов на содержание исполнительной дирекции Фонда и ее рабочих органов.

Много ли или мало 922 млн. грн. на содержание работников центров занятости и обеспечение полноценной деятельности исполнительной дирекции Фонда и ее рабочих органов? Вопрос риторический.

Если бы г-жа Вагнер не поспешила разместить сенсационную, с ее точки зрения, а на самом деле абсолютно неграмотную и непроверенную информацию, а дождалась разъяснения Государственного центра занятости, то она бы узнала, что данные расходы на содержание включают в себя не только расходы на зарплату, между прочим, с отчислениями (кстати, они составляют более 80 процентов в бюджете 2009 года), но и расходы на коммунальные услуги (электроэнергию, тепло, газ и воду) и минимальные затраты на канцелярию, услуги связи, командировки и горюче-смазочные материалы.

Однако если уважаемая госпожа Вагнер как профессиональный журналист интересуется этой темой и даже ее комментирует с определенными выводами, то, очевидно, надо было бы ознакомиться с отчетом о деятельности Фонда за 2008 год, который публиковался в средствах массовой информации вместе с анонсом о дате и времени его публичной презентации. Кстати, отчет о деятельности Фонда за 2007 год был публично презентован непосредственно в УНИАН.

Так вот. В отчетных данных за 2008 год расходы на содержание составляли 846,6 млн.гривен. Не является закрытой информацией и принятый правлением Фонда бюджет на 2009 год, где расходы на содержание утверждены на уровне 2008 года – в сумме 847,3 млн. гривен. Состав указанных расходов за 2008 и на 2009 годы исполнительная дирекция Фонда в обязательном порядке согласовывала с Министерством труда и социальной политики Украины и с Министерством финансов Украины, где 82% – зарплата с отчислениями на нее (о которых журналисты почему-то зачастую забывают упомянуть), 6% – коммунальные услуги, 2% – услуги связи, 1,6% – расходы на горюче-смазочные материалы, около 1% – затраты на командировки и прочие расходы – расходы на бумагу, канцтовары, хозяйственные товары, услуги на охрану помещений, уплату налога за землю, коммунального налога и других обязательных платежей.

Что касается расходов на содержание исполнительной дирекции и ее рабочих органов на 2010 год в сумме 922 млн. грн., то это лишь параметры проекта бюджета Фонда, которые в обязательном порядке будут уточнены и расшифрованы при утверждении бюджета правлением Фонда.

И последнее.

Расходы на содержание – ЭТО НЕ КАРМАННЫЕ РАСХОДЫ ГОССЛУЖБЫ!

Это расходы, которые ОБЕСПЕЧИВАЮТ выполнение многогранных функций, возложенных государством на службу занятости, по предоставлению услуг социальной защиты гражданам на случай безработицы, что особенно важно в условиях кризиса».

Отметим, проект бюджета Фонда включен в состав дополнений к проекту Госбюджета-2010. При этом в пункте 2, 3, 4 и 5 статьи 8 раздела II Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы» сказано, что: «Фонд является централизированным страховым фондом, некоммерческой самоуправляемой организацией. Государство является гарантом обеспечения застрахованных лиц и предоставления им соответствующих социальных услуг Фонда.

Деятельность Фонда регулируется Основами законодательства Украины об общеобязательном государственном социальном страховании, Законом Украины «О занятости населения», этим Законом и уставом Фонда, который утверждается правлением Фонда.

Фонд не может вести любую другую деятельность, кроме предусмотренной этим Законом и уставом Фонда.

Средства Фонда не включаются в состав Государственного бюджета Украины".