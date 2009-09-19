Меры G20 могут сохранить до 11 млн. рабочих мест

Несмотря на то, что ситуация на мировом рынке труда продолжает ухудшаться, меры, принимаемые правительствами стран G20, способны создать или сохранить до конца этого года от 7 до 11 млн. рабочих мест. Об этом говорится в сообщении, распространенном Международной организацией труда (МОТ), сообщает k2kapital..

В то же время, подчеркивается в коммюнике, по итогам текущего года число безработных в мире увеличится на 39 - 61 млн. человек по сравнению с 2007 годом, что доведет общее число людей, находящихся без работы до 219 - 241 млн. Этот уровень оценивается экспертами МОТ как рекордно высокий.

"Сегодня безработица остается массовой как результат кризиса. Если принятые специальные меры потеряют силу или будут отменены слишком рано, кризис на рынке труда может стать еще более острым", - цитируются в заявлении для прессы слова Хуана Сомавии, генерального директора МОТ.

"Саммит G20 в Питтсбурге представляет возможность продолжительного и важного обязательства, призванного сохранить рабочие места и обеспечить социальную защиту до того момента, как частный сектор сможет гарантировать как экономическое развитие, так и увеличение количества рабочих мест", - подчеркивается в документе. Полностью он будет распространен 24-25 сентября на встрече G20 в США.