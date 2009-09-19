Янукович: ПР не даст коалиции “забыть" о соцстандартах

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ предупредил, что следующей пленарной неделе возглавляемая им фракция в Верховной Раде не даст коалиционному большинству в парламенте забыть о необходимости повышения минимальных зарплат и пенсий для самых бедных украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил в Николаеве, где находится с рабочей поездкой, отвечая на вопрос журналистов о целях и задачах фракции ПР в ВР на следующую пленарную неделю.

В.ЯНУКОВИЧ в который раз заявил, что правительство и коалиция так и не собираются по требованию Партии регионов повышать минимальные социальные стандарты жизни граждан.

В связи с чем В.ЯНУКОВИЧ отметил, что в последнее время “под воздействием оранжевых вождей стали отступать те, кто все время говорит, что они заботятся об украинском народе». «Если речь будет идти о том, чтобы в этом году забыть этот вопрос, мы этого не допустим», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Политик также отметил, что будет требовать от правительства отчет о выполнении бюджета за первое полугодие 2009 года и подготовленные изменения в госбюджет на второе полугодие с точки зрения выполнения государственных обязательств в социальной сфере.

В.ЯНУКОВИЧ также сказал, если проект бюджета 2010 года все-таки будет рассматриваться в ВР, то фракция ПР будет обращать особое внимание на то, чтобы в нем был предусмотрен надлежащий уровень социальной защиты украинских граждан.