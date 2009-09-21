Количество зарегистрированных безработных в Украине снизилось

Количество зарегистрированных безработных в целом по Украине на 1 сентября 2009 года составило 569,6 тыс. человек, что на 36,8% меньше, чем на 1 января 2009 года (900,6 тыс. человек).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 сентября 2009 года составил 2% населения трудоспособного возраста.

Количество безработных, которые на 1 сентября получали помощь по безработице, составило 456,5 тыс. Средняя сумма помощи по безработице с начала года увеличилась на 41,03 грн. – до 645,45 грн.

В августе количество безработных сократилось на 0,2% или на 37,3 тыс. человек.