Изменен порядок назначения помощи семьям с детьми до 3 лет

Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок назначения помощи семьям с детьми до трех лет.

Об этом сказано в постановлении Кабмина №971 от 9 сентября 2009 г., размещенном на официальном сайте правительства.

Согласно постановлению, лицам, которые имеют детей до трех лет и продолжают учиться с отрывом от производства, осуществляют предпринимательскую деятельность, помощь по уходу за ребенком до достижения ими трехлетнего возраста выплачивается в полном объеме.

Также не прекращается выплата помощи лицам, которые работают в режиме неполного рабочего времени, дома или осуществляют предпринимательскую деятельность.

Как сообщал УНИАН, по словам заместителя министра труда и социальной политики Украины Елены ГАРЯЧЕЙ, в целом на финансирование детских выплат и помощи семьям с детьми в этом году будет использовано 12,9 млрд. грн., что на 23% больше, чем в прошлом году. В частности, в мае размер помощи по уходу за ребенком до трех лет составлял от 130 до 501 грн.

Кроме того, она подчеркнула, что в этом году размер помощи по уходу за ребенком до трех лет увеличен с 50% до 75% прожиточного минимума, а на следующий год правительство планирует увеличить эту помощь до 100% прожиточного минимума.

«Если по результатам выполнения бюджета за первое полугодие будем видеть, что наши поступления позволяют ускорить выполнение этого решения, то мы можем перенести срок с 2010 на 2009 год», – отметила Е.ГАРЯЧАЯ.