Литвин предлагает голосовать руками за повышение соцстандартов

В Верховной Раде Украины сегодня зарегистрирован проект постановления «Об изменении способа голосования по законопроектам, касающимся повышения размеров государственных социальных стандартов».

Документ подан народным депутатом Украины, председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНЫМ и имеет регистрационный номер 5091-П.

В тексте проекта постановления, обнародованном на сайте парламента, подчеркивается, что инициатива подана, учитывая неотложную необходимость в повышении размеров государственных социальных стандартов и “учитывая препятствование народными депутатами Украины проведению пленарных заседаний в Верховной Раде Украины, что делает невозможным голосование карточками и фиксацию результатов голосования с помощью электронной системы подсчета голосов”.

Учитывая это, В.ЛИТВИН предлагает установить, что голосование на заседании ВР по законопроектам с реестр. №№ 4762, 5062, 5091-1, 5091-2, 5091-3 по результатам их обсуждения осуществляется народными депутатами Украины лично открытым голосованием путем поднятия руки. При этом председатель Верховной Рады Украины по алфавитному списку зачитывает фамилию, имя и отчество каждого народного депутата Украины. Каждый народный депутат Украины, чья фамилия объявлена, если он голосует „за” - поднимает руку и произносит свое волеизъявление - „за” в микрофон с рабочего места, если же он голосует „против” или „воздержался” - не поднимая руки, сидя на своем месте, объявляет о соответствующем волеизъявлении.

Счетная комиссия ВР осуществляет подсчет голосов и информирует парламент о результатах голосования по каждому законопроекту.