БЮТ не поддержит законопроекты о повышении соцстандартов

Фракция Блока Юлии Тимошенко не будет голосовать ни за один из пяти законопроектов, касающихся повышения социальных стандартов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пленарного заседания парламента заявил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО, комментируя рассмотрение соответствующих законопроектов.

И.КИРИЛЕНКО от имени фракции извинился перед депутатом из фракции Блока Литвина Олегом ЗАРУБИНСКИМ за то, что БЮТ не будет поддерживать его законопроект.

И.КИРИЛЕНКО также обратился к председателю ВР Владимиру ЛИТВИНУ с целью экономии времени вообще не спрашивать у депутатов от БЮТ об их позиции по данным законопроектам. (ВР решила, что народные депутаты будут голосовать за проекты законов относительно соцстандартов не с помощью системы «Рада», а поднятием рук и вслух подтверждая свою позицию относительно законопроекта – УНИАН).

«Даже не поднимайте депутатов нашей фракции, мы голосовать не будем», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

Лидер фракции БЮТ заметил, что его политическая сила выступает за повышение социальных стандартов, но это должно происходить исключительно после предоставления всех необходимых экономических расчетов.

ВР сейчас рассматривает 5 законопроектов относительно повышения социальных стандартов.