Обама: высокий уровень безработицы будет оставаться проблемой в США

Высокий уровень безработицы будет оставаться в США "большой проблемой еще по меньшей мере год". Как передает ИТАР-ТАСС, такое мнение высказал в понедельник американский президент Барак ОБАМА, выступая в программе "Шоу Дэвида Леттермана" на телеканале Си-би-эс.

Американцы должны осознавать, что "не удастся возродить экономический рост всего за одну ночь". Но администрация делает все, что в ее силах, чтобы вывести страну из рецессии, добавил президент.

Он назвал программу экономического стимулирования на общую сумму 787 млрд. долл., проведенную ранее в этом году с боями через Конгресс США, "жгутом, который остановил кровотечение экономики". Без этих затрат из казны страна потеряла бы еще 1,5 млн. или даже больше рабочих мест, подчеркнул Б.ОБАМА.

В августе уровень безработицы достиг 9,7% - столь высоким он не был с 1983 года. Многие экономисты предсказывают, что безработица перешагнет планку в 10% в следующем году.