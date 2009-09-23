Литвин хочет собрать всех

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления, которым предлагается 6 октября в 10.00 провести специальное пленарное заседание с участием Президента Украины, членов Кабинета министров Украины, председателя Национального банка Украины, генерального прокурора Украины, председателя Службы безопасности Украины, председателя Конституционного Суда Украины, председателя Верховного суда Украины, Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, председателя Счетной палаты, председателей областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций, председателей областных советов и Севастопольского городского совета.

Текст проекта соответствующего постановления размещен на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Постановление внес председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.

Спикер парламента предлагает внести на рассмотрение специального пленарного заседания вопрос “О социально-экономическом состоянии Украины: последствия для народа и государства”.

В.ЛИТВИН считает целесообразным поручить представить доклад по этому вопросу Национальной академии наук Украины, в частности вице-президенту НАН Украины академику Валерию ГЕЙЦУ.

Кроме того, председатель ВР также предлагает выступить Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и председателю Национального банка Украины Владимиру СТЕЛЬМАХУ.

В.ЛИТВИН считает целесообразным поручить Национальной телекомпании Украины и Национальной радиокомпании Украины при участии Информационного управления Аппарата Верховной Рады Украины в установленном порядке обеспечить прямую трансляцию специального заседания на первом канале Национальной телекомпании Украины, первом канале Национальной радиокомпании Украины и по проводовой трансляционной сети.