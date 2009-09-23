Жителям Украины назначены в январе-августе субсидии на 45,2 млн. грн.

В январе-августе текущего года жителям Украины были назначены субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 45,2 млн. грн., что на 5 млн. грн. больше, чем за аналогичный период 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Как указывается в сообщении, из общей суммы в городской местности субсидии назначены на сумму 41 млн. грн., в сельской – 4,2 млн. грн.

В январе-августе т.г. были назначены субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг 545,1 тыс. семей (86,9% от общего количества семей, обратившихся за субсидиями), из них в городской местности – 397,9 тыс., в сельской – 147,2 тыс. В Госкомстате отмечают, что по сравнению с аналогичным периодом 2008 года количество семей, которым назначены субсидии, уменьшилось на 17,8% или на 118,3 тыс. семей.

Среди регионов наибольший удельный вес семей, получавших субсидии, зафиксирован в Кировоградской, Житомирской и Харьковской областях (4,1-3,4%), наименьший – в Севастополе, Днепропетровской и Ривненской областях (0,1-0,6%).

Средний размер назначенной субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на одну семью в августе т.г. увеличился, по сравнению с августом прошлого года, на 75,8% и составил 71 грн.

Среди регионов наибольший размер субсидии назначался в Киеве и Полтавской области (109 и 105 грн.), наименьший – в Закарпатской, Херсонской и Кировоградской областях (6-9 грн.).